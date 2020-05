Camilo se tatúa el nombre de Evaluna en el torso. ¡Tienes que ver la reacción de Ricardo Montaner! Las reacciones de los seguidores de la pareja recién casada tampoco se hizo esperar, pero la que más llamó la atención fue la del suegro del cantante colombiano. ¡Mira lo que dijo! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cantante Camilo Echeverry sorprendió a millones de sus seguidores al publicar una fotografía de un nuevo tatuaje en su torso: el nombre de su amada esposa, Evaluna Montaner. La imagen fue publicada en su cuenta de Instagram con esta romántica dedicatoria: “Para siempre Evaluna”. La reacción de los fanáticos no se hizo esperar, incluyendo la de su suegro Ricardo Montaner. El cantautor venezolano y padre de Evaluna le escribió no uno, sino dos comentarios sobre lo que pensaba acerca de su forma de expresar su amor. “Quien se tatúa el nombre de su amada en la piel hace que el ‘para siempre’ quede a mitad de camino…”, comentó. “Amé esa demostración de amor”, agregó en otro comentario en la misma publicación. Image zoom “Ya pues cásense otra vez”, “Lindo, pero un poco apresurado”, “Dios, multiplica a Camilo”, fueron otros comentarios compartidos por sus seguidores de las redes sociales. Evaluna también compartió un video en el que le pregunta a su esposo: “Mi amor, ¿Qué hiciste hoy por mí?” A lo que el intérprete de “Por primera vez” le responde levantándose la camisa blanca para mostrar su tatuaje en honor a ella. “Quédate con el que se tatúe tu nombre”, fue el mensaje que acompañó el clip en el Instagram de Evaluna, que ya cuenta con más de 5 millones de reproducciones y cerca de 26,000 comentarios, entre ellos el de su papá que también comentó ahí. “¡Qué barbaridad Dios mío!”, escribió el cantautor venezolano. Image zoom Evaluna / Instagram La relación del cantante colombiano y la hija de Montaner es una de las más comentadas en las redes sociales, donde se ha convertido en tendencia en días como el de su boda o cuando han compartido muestras de cariño que han inspirado incontables memes.

Close Share options

Close View image Camilo se tatúa el nombre de Evaluna en el torso. ¡Tienes que ver la reacción de Ricardo Montaner!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.