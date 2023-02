Camilo manda conmovedor mensaje a fanática que le confesó "nuestro hijo baila tus canciones en el cielo" Emocionado, Camilo manda mensaje a fanática que le reveló que a su hijo fallecido le gustaban las canciones del colombiano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El cartel de una fanática en uno de sus conciertos tocó el corazón de Camilo. El cantante colombiano compartió una foto de una admiradora suya con un cartel que dice: "Nuestro hijo baila tus canciones en el cielo". El artista de 28 años —padre de una bebé llamada índigo, fruto de su matrimonio con Evaluna Montaner— se conmovió con esta prueba de amor. Camilo le respondió en un video que compartió en sus redes sociales. "Esta foto me movió cada fibra del espíritu. Te amo", escribió en Instagram el intérprete de "Tutu" y "Aeropuerto". "Quería mandarle un abrazo gigante a esa persona de esa foto. Su sonrisa y su paz compartiendo algo tan profundo como dice ese cartel, como sea que tú te llames, te quiero y eres parte de La Tribu y yo soy parte de esta tribu tuya y me siento honrado de haberte visto ayer, te quiero", expresó Camilo en el video dedicado a esta joven madre. También agradeció a todas las familias que fueron a su concierto en Villa María, Argentina, el Día de San Valentín, por ir a oír su música. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Camilo Camilo | Credit: Atilano Garcia/SOPA Images/LightRocket via Getty Images Hace unos días, Camilo también le dedicó un emotivo mensaje a su esposa en Instagram para celebrar sus tres años de casados. "Los primeros tres años de casados del resto de la vida que nos quede", escribió el cantante.

