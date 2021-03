Close

Camilo deja a todos boquiabiertos y dice que intercambia ropa con su suegra El cantante colombiano dejó a todos boquiabiertos con las revelaciones que hizo sobre Marlene Rodríguez Miranda, la madre de su esposa, Evaluna Montaner ¡mira qué dijo! Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No cabe duda que uno de los cantante preferidos del momento es el colombiano Camilo Echeverry. Y haga lo que haga y diga lo que diga el artista hace noticia. Por eso no sorprende que al aparecer hace unos días en el popular show El Hormiguero (Antena 3) el intérprete de "Vida de rico" dejara a todos boquiabiertos al revela que intercambia ropa con su suegra. "Con mi suegra me presto ropa", reveló entre risas el artista de 26 año a Pablo Motos, anfitrión del programa ibérico. Lógicamente se refería a Marlene Rodríguez Miranda, esposa del cantautor Ricardo Montaner y madre de Evaluna Montaner. La actriz y cantante y el cantante colombiano se juraron amor eterno en una ceremonia de ensueño celebrada en febrero de 2020, en Miami. Camilo aprovechó su aparición en El Hormiguero para presentar una canción inédita dedicada a sus padres. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo curioso es que esta no es la primera ocasión en que Camilo hace dicha confesión. En noviembre pasado el cantautor contó en otro show español -La Resistencia, conducido por David Broncano- que la autora y productora de televisión venezolana le ayudaba a escoger su ropa para sus compromisos profesionales. Cuando el presentador chuleó los collares que llevaba Camilo, éste confesó que eran de su suegra, lo mismo que el pantalón que traía puesto en ese momento.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Camilo deja a todos boquiabiertos y dice que intercambia ropa con su suegra

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.