Camilo es expulsado de su propio concierto por la seguridad del lugar

"Voy caminando hacia el camerino y me topo con alguien de seguridad de aquí de Orlando. Me para alguien de seguridad y me dice, en inglés, '¿Dónde está tu escarapela (identificación)?' y yo le digo 'no tengo', y me dice '¿Usted porque no tiene? No puede estar acá'", relató Camilo en un video que dio a conocer en su cuenta de TikTok. "Le digo 'yo soy el que va a cantar' y me dice 'usted no es', y yo le digo 'yo soy Camilo, el que va a cantar' y allí me rescató alguien".