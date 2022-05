Así es la familia de Camilo Echeverry Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería familia de Camilo Echeverry Credit: Ig/Camilo Echeverry Aunque siempre —o casi siempre— lo vemos con la familia de su mujer, Evaluna Montaner, el cantante colombiano es muy allegado a sus padres y hermana, ¡conócelos! Empezar galería La Tribu Mauricio Montaner Ricky Montaner Ricardo Montaner Evaluna Montaner Camilo Echeverry Credit: Getty Images Luego de contraer nupcias con Evaluna Montaner, el cantautor colombiano Camilo Echeverry ha pasado a formar parte del clan de Ricardo Montaner y frecuentemente se le ve dentro y fuera del escenario junto sus hijos Mauricio (izq.) y Ricardo Montaner —del dueto Mau y Ricky— y lógicamente, con su mujer. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio La otra familia familia de Camilo Echeverry Credit: Ig/Camilo Echeverry Pero el intérprete también tiene su propia familia, que aunque no forma parte del mundo artístico, ha sido fuente de inspiración para sus canciones y su mayor soporte en los años antes de que la fama tocara a sus puertas. El núcleo familiar lo conforman sus padres, doña Lía Correa (der.) y don Eugenio Correa, y su querida hermana y colaboradora, Manuela Echeverry, y provienen de Medellín, Colombia. 2 de 9 Ver Todo La madrina manuela echeverry hermana de camilo Credit: IG/Manuela Echeverry Recientemente Manuela se hizo tendencia al publicar un mensaje en sus historias de Instagram que decía: "Feliz día a la ahijada más hermosa", haciendo pensar a muchos que haría de madrina de Índigo, la hija de Camilo y Evaluna, en su bautizo. Pero según fuentes el runrún es falso, pues la pareja practica el cristianismo, con lo cual no bautizará a la niña según el rito católico ni requerirá de la figura tradicional de una madrina. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Siempre unidos Camilo Echeverry con su madre, padre y hermana Credit: Ig/Manuela Echeverry Camilo no oculta las épocas apretadas de dinero que vivieron durante su infancia, cosa que en parte inspiró sus éxitos "Vida de rico" y "Ropa cara". Sus padres se dedicaban a la apicultura y ello llevó al cantautor a tatuarse una abeja en honor a su familia. 4 de 9 Ver Todo Buena onda Camilo Echeverry despedida de soltera de su cuñada Credit: Ig/ Manuela Echeverry Aunque Manuela no pasa tanto tiempo con la familia Montaner como su hermano, parece tener una excelente relación con su cuñada, Evaluna, y la familia extendida. Aquí la vemos en un festejo con la modelo Stefania Roitman, esposa de Ricky Montaner. 5 de 9 Ver Todo El amor de su vida Camilo Echeverry con su madre Lía Credit: IG/Camilo Echeverry Doña Lía ocupa un lugar privilegiado en el corazón de Camilo y él nunca ha perdido oportunidad de agradecerle su apoyo en las buenas y en las malas. "Mamá, te amo", escribió él recientemente en ocasión del cumpleaños de la doña. "No importa qué tanto haga para honrarte, nunca voy a poder llegarle a los talones a todo lo que haces por mí, y todo el amor que me das a diario, sea cual sea la situación". 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio El patriarca Camilo Echeverry su papá Credit: Ig/Manuela Echeverry Tanto Camilo como su hermana Manuela han expresado una y otra vez una profunda admiración por su padre. "Quiero ser como tú. Me inspiras con todo lo que haces pa", afirmó el artista al desearle feliz cumpleaños a su progenitor al alcanzar sus 66 años. "Estás en el mejor momento de tu vida y amo que puedas disfrutar todo lo que Dios nos está permitiendo vivir!!" 7 de 9 Ver Todo Cómplices Los padres de Camilo poniéndole sabor a uno de sus videos. 8 de 9 Ver Todo Las mieles del éxito Manuela Echeverry con sus padres Credit: Ig/Manuela Echeverry La familia de Camilo procura acompañarlo en algunos viajes por el globo, Su hermana colabora en algunos proyectos para "La Tribu" y es creadora digital, según indican sus redes. Al parecer, es soltera. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

