Así celebró Camilo el cumpleaños de su esposa Evaluna Montaner El cantautor colombiano sigue presumiendo su talento para la poesía y el romance. ¡Mira la dulce dedicatoria que le hizo a su esposa! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cantante colombiano Camilo Echeverry continúa siendo un romántico empedernido, como demostró nuevamente con el adorable mensaje que le dedicó a su esposa Evaluna Montaner con motivo de su cumpleaños. El intérprete de “Tatto Remix” no dejó pasar la oportunidad para presumir sus dotes de poeta con unas dulces palabras para el “amor de su vida” y "dueña de sus canciones", que ha cumplido 23 años “Es su cumpleaños, pero siento que el regalo es para mí. ¡Gracias al Creador, que me premió con ella, sin merecerla! ¡Prometo seguirte homenajeando, celebrando, disfrutando! ¡Feliz cumpleaños, amor de mi vida!”, escribió junto a una fotografía dándose un beso. El mensaje cuenta con más de un millón de ‘me gusta’ y miles de comentarios felicitando a la pareja. “Los amo juntos, quisiera tener un Camilo en mi vida”; “La pulguita es el regalo, qué hermoso”; “Por más hombres como Camilo”; "Qué lindos que son" fueron algunos comentarios. Camilo también colgó varios videos de su amada en los que se la veía celebrando el día especial en familia. Image zoom El papá de la joven artista, el cantautor venezolano Ricardo Montaner, también se unió a la celebración y colgó una adorable imagen de su hija siendo a apenas una niña con el mensaje: “Feliz cumpleaños vida de mi vida”. Image zoom Instagram / Evaluna Montaner La intérprete de “Por primera vez” está celebrando en grande y compartió también con sus seguidores de Instagram algunos de los regalos que recibió de sus seres queridos: flores, chocolates e incluso una tarta de fresa.

