Camilo anuncia canción especial para el Mundial de Qatar 2022: "Me encanta saber que mi música va a tener un lugar en esta celebración" En exclusiva el cantautor habla sobre el tema compuesto para Telemundo y que inicia la cuenta regresiva por el inicio del encuentro deportivo: lo interpretará por primera vez durante los Premios Billboard. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Camilo ha anunciado este miércoles el lanzamiento de una canción especial por el inicio de la Copa del Mundo Qatar 2022. En exclusiva el cantautor colombiano nacido en Medellín contó a People en Español todo sobre el tema que es una versión especial de su canción titulada "Aeropuerto", la cual se desprende de su nuevo disco De adentro pa afuera, que apareció en el mercado este 6 de septiembre. "Es una invitación que me hacía mucha ilusión. Que mi música pueda estar sumando una cuota de alegria, de colectividad a una celebración tan bonita como es el Mundial de Fútbol", explicó el marido de Evaluna Montaner y padre de su hija Índigo sobre lo que sintió al recibir la invitación de Telemundo de realizar el tema especialmente para ellos y dar inicio al conteo de 60 días hasta la inauguración del mundial de fútbol que se disputará en dicha nación del 20 de noviembre al 18 de diciembre. La canción debutará el 29 de septiembre en los Premios Billboard de la Música Latina 2022, que se llevarán a cabo en el Watsco Center de Miami. Telemundo realizará la transmisión en vivo a partir de las las 7 p.m., hora del Este. "El Mundial siempre ha sido motivo de unión familiar, me acuerdo de estar con mi papá viendo los partidos y me acuerdo perfectamente cuáles fueron las canciones que me acompañaron en difertenes momentos de mi infancia en distintos mundiales entonces el hecho de que haya también personas vayan a estar conectándose con mis canciones a través de esta celebración del mundial me da mucha alegría", explica el autor de éxitos como "Ropa cara" o "La pesadilla" quien actualmente se encuentra realizando una gira internacional. ¡Mira nuestra entrevista completa con Camilo para People VIP arriba! Un post que el artista colgó el pasado 27 de agosto por el concierto ofrecido en el histórico Radio City Music Hall de Nueva York y cuyas entrada estuvieron totalmente agotadas. Dicho recital marcaba el inicio de la gira que también visitará México, Puerto Rico y Colombia, además de otras ciudades de Estados Unidos. Camilo durante uno de sus conciertos en Orlando, FL, el pasado 18 de septiembre: Camilo De Adentro Pa Afuera Tour Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La intención estratégica de la campaña de Telemundo es conectar con la comunidad Latina y transmitir que el fútbol es una parte integral de nuestra identidad e historia, y eso es algo que comprendemos ya que nosotros también lo sentimos – es por eso que la cobertura más emocionante y auténtica solo se puede encontrar en Telemundo", afirma Claudia Chagui, vicepresidente sénior de marketing y creatividad de Telemundo en un comunicado obtenido por People en Español. "El objetivo es despertar la pasión y el fanatismo a través de iniciativas que muestren el orgullo nacional y las referencias culturalmente relevantes". El esta nueva versión de "Aeropuerto" el artista colombiano le sigue los pasos a estrellas como Ricky Martin o su paisana Shakira, quienes en el pasado interpretaron temas especiales para el mundial. Así las cosas, a partir del 20 de noviembre Telemundo Deportes se convertirá en el hogar exclusivo en español de la Copa Mundial de la FIFA 2022™. La cadena realizará una cobertura en castellano de los 64 partidos en vivo de la Copa Mundial, incluyendo los cuatro juegos que se realizarán el Día de Acción de Gracias.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Camilo anuncia canción especial para el Mundial de Qatar 2022: "Me encanta saber que mi música va a tener un lugar en esta celebración"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.