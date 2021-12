Hijo de Camilo Sesto sigue en terapia intensiva Tras sufrir un accidente hace unas semanas, Camilo Blanes, el único hijo de Camilo Sesto continúa hospitalizado y en la Unidad de Cuidados Intensivos ¿cuál es el diagnóstico médico? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 24 de noviembre, se dio a conocer que Camilo Blanes había ingresado al hospital Puerta de Hierro , en España, tras sufrir un accidente cuando paseaba con su bicicleta, de la que cayó y permaneció por varias horas bajo la lluvia; lo cual, le ocasionó una neumonía que lo obligó a ser internado en terapia intensiva ante la difícil de la situación. A partir de entonces, los reportes sobre su estado de salud se habían mantenido de manera privada. Ahora, su madre, Lourdes Ornelas, rompe el silencio y habla de cómo se encuentra el hombre de nacionalidades mexicana-española. "[Camilo Blanes] está mucho mejor. Gracias a Dios", mencionó al medio Europa Press. Si bien, la periodista confirmó que el único hijo de Camilo Sesto la reconoce "totalmente" y "está perfectamente" a nivel cerebral, continuará en la Unidad de Cuidados Intensivos porque su pronóstico es considerado grave, aunque, según comentó la mujer, se encuentra fuera de peligro; lo cual, considera "es lo más importante" y garantiza una recuperación, aunque desconoce cuándo podrá salir del nosocomio. Lo único seguro es que pasará la Navidad internado. "Él está mejor; muy bien atendido en este hospital que son una maravilla la verdad", agregó. Camilo Blanes Camilo Blanes y Camilo Sesto | Credit: IG/Camilo Blanes SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, la madre del primogénito del cantante, también reveló que ella ha estado todo el tiempo en el hospital al pendiente de la recuperación de su vástago; aunque también, ha recibido apoyo de la novia de Blanes; dejando claro que son las únicas que han estado acompañándolo. Pese a todo el desgaste que implica la situación de Camilo Blanes, Lourdes Ornelas considera que "estoy perfectamente, soy bastante fuerte".

