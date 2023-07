Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto nuevamente desata preocupación: "Que sufrimiento, que alguien le ayude" El único hijo de Camilo Sesto, Camilo Blanes, vuelve a estar en el ojo del huracán tras dar a conocer algunas de sus actividades públicas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Camilo Blanes Camilo Blanes | Credit: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images Tras convertirse en el heredero universal, tras la muerte de su padre Camilo Sesto, Camilo Blanes ha tenido una serie de conflictos emocionales y de salud que lo han colocado al borde la muerte. Después de una importante crisis física, el primogénito del cantante apareció con una nueva imagen femenina y ahora se hace llamar Sheila. Sin embargo, aunque mencione estar bien, este hombre ha causado preocupación por su nuevo aspecto y su nueva figura, debido a hay quienes lo consideran demasiado delgado. De hecho, las últimas imágenes que Blanes ha hecho públicas han ocasionado la preocupación de los internautas, quienes no han dudado en pronunciarse al respecto. "Muy mal , cada día un poco peor y no haces nada por remediarlo. No vives, sobrevives sin hacer caso a las personas que te quieren", dijo un usuario. "Así te hagas el fuerte estás sufriendo estás con depresión"; "No soy de opinión, solo te sigo porque me encantan las canciones de tu padre. Mi humilde opinión, estás apagada tu mirada está triste y perdida"; "Muy triste verte así Camilo Blanes. ¡Con tanto potencial que hay en ti! ¡Eres un bello hombre y tienes una gran voz!"; "¡¡¡¡¡¡¡Cuanta soledad!!!!!!!"; "Soy madre y si viera a mi hijo así, me moriría de dolor y me costaría la vida, pero lo saco arrastrando para llevarlo a un centro de desintoxicación", y "Que sufrimiento, que alguien le ayude por Dios", agregaron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También hubo quienes le enviaron buenos deseos para que salga adelante. "¡Te deseo mucha salud! ¡Verás que con garra y fuerza lograrás recuperarte y cada día avanzarás un poquito más!"; "Después de tocar fondo espero que renazcas, como el ave Fénix"; "No estes triste Sheila, los tienes todo. Dale que tú puedes salir adelante", y "Me gustaría oírte cantar de nuevo. Tenías bonita voz", fueron otros comentarios. Los rumores sobre Camilo Blanes son muchos y los señalamientos de que tiene malas compañías que, incluso, le han robado forman parte de algunos de los escándalos en los que se ha visto envuelto. Solo el tiempo dirá si sus condiciones de vida cambian.

