El hijo de Camilo Sesto lucha por su vida tras un grave problema de salud El joven Camilo Blanes se encuentra en cuidados intensivos en un hospital madrileño desde hace 10 días. Su pronóstico es reservado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 24 de noviembre saltaba a los medios españoles el ingreso de Camilo Blanes, hijo del famoso cantante español Camilo Sesto. Las noticias sobre su salud no eran muy alentadoras ya que su hospitalización fue de alta gravedad. Aunque su madre Lourdes Ornelas, su familiar más cercano, no ha querido dar demasiados detalles de su estado de salud, la prensa española ha confirmado que el joven se encuentra en cuidados intensivos desde hace 10 días. "Se encuentra bastante mal y el pronóstico por el momento es reservado", informó el reportero español Kike Calleja a su programa Sálvame, de Telecinco. Desde que falleciera su progenitor, uno de los artistas españoles más reconocidos internacionalmente hace poco más de dos años, su hijo, heredero universal, no ha levantado cabeza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las supuestas adicciones de las que hablan conocidos y allegados y que su madre prefiere etiquetar como "enfermedad", han llevado al joven a estados nada agradables que han sido registrados frente a las cámaras. Camilo Blanes Camilo Blanes y Camilo Sesto | Credit: IG/Camilo Blanes Sin embargo, tal y como apunta su madre, en esta ocasión el ingreso del también cantante nada tiene que ver con dicha enfermedad sino con una supuesta neumonía y problemas respiratorios que le mantienen ingresado en cuidados intensivos. La polémica no ha tardado en llegar con la salida a la luz de unas declaraciones de una supuesta tía del joven que asegura que se encuentra "gravísimo" a pesar de las más recientes informaciones de su madre asegurando que, aunque despacio, la situación va mejorando. La realidad total de cómo está solo la saben los médicos y sus familiares, pero teniendo en cuenta su estancia en urgencias, el delicado estado de su salud es más que un hecho. Toda la fuerza y cariño para la familia para la pronta recuperación de Camilo.

