Camilo Blanes por fin habló de su cambio de género a mujer. Esto dijo

Desde hace un tiempo, Camilo Blanes ha sido motivo de controversia. Tras la muerte de su padre Camilo Sesto, este se convirtió en heredero único de toda la fortuna del cantante. Con el tiempo, comenzó a mostrar conductas extremas relacionadas con el abuso de alcohol y sustancias; incluso, sufrió un accidente y fue llevado a un hospital con riesgo mortal. Hace unas semanas, reapareció públicamente y de nueva cuenta causó preocupación tras mostrarse un poco afeminado.

Después se dio a conocer que estaba en un tratamiento para cambiar su género a mujer y también lo hizo con su nombre para pedir que lo llamaran Sheila Devil. Ahora, el primogénito del fallecido famoso rompe el silencio y habla por primera vez al respecto. "Soy del sexo que siempre he sido. Camilín es aborreciente, pero no porque no me guste ser hijo de mi padre, mi padre lo será siempre, me parezco a él a morir", mencionó Blanes al medio Europa Press.

"Me he analizado y he pensado, realmente eso no es. Me ha costado rato, pero ahora estoy muy a gusto. Si a alguien le molesta, a lo mejor se tiene que mirar más al espejo. Yo veo lo que tengo que ver, yo hago lo que puedo hacer", continuó. "Lo último que quiero es llamar la atención. He llevado en extremo y lo he hecho por una razón: para terminar lo que estaba haciendo, lo odiaba".

El hombre, quien aseguró estar "solterísimo", dejó claro que está transición es un asunto personal y de autodescubrimiento que solo le compete a él, aunque no negó que "hay preocupación" en el proceso. "Máxima bronca? he oído, pero no sé por qué, las palabras me duelen. Ante todo, lo que quiero es encontrar mi camino individual, saber quién soy, se ve claramente lo que está pasando", advirtió. "¿Por qué tenemos que estar pegados todos?".

Camilo Blanes Ornelas Credit: IG/shelaw123

Respecto a la relación que mantiene con su madre Lourdes Ornelas, que la propia periodista dijo era complicada, Camilo Blanes aseguró que no hay ningún conflicto y con esta conversación quiso cerrar el tema sobre las especulaciones a su alrededor. "[Con mi madre] ya hablamos. Hablamos mucho", aclaró.