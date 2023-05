Camilo Blanes habría iniciado 'peligroso' tratamiento para hacer su transición: "Él insiste en que quiere ser mujer" Fuentes en España aseguran que Camilín, el hijo de Camilo Sesto, estaría en tratamiento hormonal con medicamentos adquiridos en el mercado negro "ni su madre lo sabe". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Camilo Blanes Ornelas Credit: IG/shelaw123 Fue hace solo una semana que el mundo se despertó con la noticia de que Camilo Blanes Ornelas, hijo único y heredero universal del desaparecido cantante español Camilo Sesto, habría borrado todo rastro de su identidad como hombre para presentar al mundo su nueva identidad. En el transcurso de estos días las redes se sobresaltaban con las fotos y videos de Camilín quien aparecía en tanga, mostrando su dentadura dañada, maquillado y con peluca ofreciendo declaraciones a la prensa. Su novia, la cantante Christina Rapado era captada también huyendo despavorida de la mansión de Torrelodones, en España, que el joven heredó de su padre y donde al parecer realiza frecuentemente sus posts y se enfiesta con amigos. Pero lo que podría parecer un momento de furor intoxicante es al parecer algo más. "Él insiste en que quiere ser mujer, insiste en que quiere hacer la transición de hombre a mujer", afirmó el reportero Saúl Ortíz, quien le ha seguido la pista a Camilín en los últimos días. "Lleva unos días en esa transformación". "Para ello en los últimos días está hormonándose, me aseguran que está adquiriendo esos productos através del mercado negro", prosiguió el reportero al hablar en el programa televisivo Fiesta. "No está siguiendo un control médico necesario en este tipo de circunstancias. Lo está haciendo por su cuenta, ni siquiera su madre, Lourdes Ornelas, puede frenar sus deseos". Camilo Blanes Ornelas Credit: IG/shelaw123 Además de lo expresado por reporteros en España, Camilín colgó una serie de imágenes en sus redes mostrando su rostro maquillado y con la siguiente frase en uno de sus posts: "Como cuando dicen que no soy mujer". En otro mensaje pone de fondo la canción "Por mujeres como tú", interpretada por Pepe Aguilar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esto podría ser una familia muy feliz para una familia en un determinado pero en esas circunstancias", opinó Ortíz al abordar lo "complicado" que resulta este proceso. "Esto ha puesto muy nerviosa a su madre [y] es una bomba [para Camilín] con sus problemas de adicciones". Las imágenes surgen después de que Lourdes Ornelas concediera una desgarradora entrevista a la televisión mexicana para hablar sobre el calvario que vive por el estado de su hijo. "Mi hijo tiene el poder de decidir cómo quiere morir, porque es así, mi hijo convive cada día con la muerte".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Camilo Blanes habría iniciado 'peligroso' tratamiento para hacer su transición: "Él insiste en que quiere ser mujer"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.