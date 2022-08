Camilo se mete al mar ¡en pantalones!: mira las mejores fotos de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Camilo se mete al mar en pantalones en Marbella Credit: Photo © 2022 G3/The Grosby Group Hasta para meterse al mar el cantante colombiano utiliza sus peculiares pantalones holgados: no dejes de ver las fotos trending del día. Empezar galería Camilo Camilo se mete al mar en pantalones en Marbella Credit: Photo © 2022 G3/The Grosby Group ¡Hasta para meterse al mar el cantante colombiano utiliza sus peculiares pantalones holgados! Camilo fue fotografiado disfrutando del mar en Marbella. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Marc Anthony Marc Anthony se une a las vacaciones de los Beckham y se relajan juntos en su yate Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group El salsero disfrutó de una soleada tarde a bordo de un lujoso yate en Miami en compañía de David Beckham y su hijo Romeo.

Fueron precisamente estas imágenes las que llamaron la atención de sus fans por su aspecto delgado y "desmejorado".

Jeff Bezos Jeff Bezos y Lauren Sanchez salen a cenar en Londres, ella luce un atuendo de más de £20 mil Credit: Photo © 2022 Backgrid UK/The Grosby Group El propietario de Amazon fue visto saliendo de la mano con su esposa, Lauren Sánchez, tras cenar en un restaurante de lujo en Londres.

Shakira Shakira se aleja de sus problemas legales y amorosos con una escapada a Cabo Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group La cantante colombiana se alejó de todos sus problemas legales y amorosos con una escapada a Los Cabos, México, junto a sus hijos.

Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio disfruta de un partido de volleyball a bordo de un Yate de lujo en Capri Credit: Photo © 2022 Backgrid UK/The Grosby Group El actor de 47 años disfrutó de unas vacaciones a bordo de un yate de lujo en Capri.

Tenoch Huerta Tenoch Huerta Credit: Cortesía La estrella de Black Panther: Wakanda Forever se tomó esta foto del recuerdo junto al host del show de radio Don Cheto al aire.

Fernando Carrillo Fernando Carrillo presenta su cuenta de OnlyFans Credit: Mezcalent El actor presentó su cuenta de OnlyFans, revelando que lo que se recaude con la compra de sus imágenes será destinado a su fundación de Banco de alimentos en Venezuela.

