Conoce a Camille Vasquez, la abogada latina de Johnny Depp de la que todos hablan Este miércoles la letrada de origen colombiano y cubano brilló más que nunca con un cierre de juicio que dio la razón a su cliente y que la convirtió en toda una estrella mediática. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El equipo legal de Johnny Depp se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del juicio que enfrentaba a su cliente contra su expareja, Amber Heard. Sus intervenciones, preguntas, risas y cuchicheos con el artista han hecho titulares día sí, otro también. Entre las personas que se ha volcado en su defensa cabe destacar a Camille Vasquez, la abogada de origen colombiano y cubano que se ha convertido en toda una estrella mediática por su manera tan entregada de ejercer su papel ante el tribunal de Fairfax, en Virginia. Este miércoles, la letrada celebraba entre lágrimas y con profunda emoción el triunfo de uno de los casos más escandalosos de los últimos tiempos. La exmujer del artista deberá pagarle 15 millones de dólares, 10 millones por daños compensatorios y 5 millones por daños punitivos. Camille Vasquez, abogada de Johnny Depp Camille Vasquez, abogada en el caso de Johnny Depp | Credit: Grosby Group Camille Vasquez Camille Vasquez junto a Johnny Depp en el juicio | Credit: (Photo by JIM WATSON / POOL / AFP) (Photo by JIM WATSON/POOL/AFP via Getty Images) Si bien ambos han ocupado titulares durante todo este proceso judicial, la actuación de Camille frente al juez y su ímpeto ante este caso ha llegado a robar el show a las celebridades en varios momentos. Su fama de abogada dura e implacable la precede, pero la de ser justa, astuta y entregarse al cien por cien en cada juicio, también. De ahí que haya trabajado para clientes de alto perfil como son Leonardo DiCaprio, Ben Affleck y su prometida Jennifer Lopez, entre otros. Vasquez, de 37 años, ha formado parte del equipo legal de Depp compuesto por 9 abogados que han conseguido rebatir con sus argumentos y pruebas las acusaciones de difamación expuestas por Amber. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Camille Vasquez y Johnny Depp Camille Vasquez y Johnny Depp | Credit: (Photo by BRENDAN SMIALOWSKI/POOL/AFP via Getty Images) Pero, ¿por qué de los 9 abogados ha sido ella la que más ha destacado? Sus intervenciones en juicio, sus aportaciones y contestaciones rápidas, además de su manera de interrogar, se convirtieron en virales desde el minuto uno expandiéndose como la pólvora por las diferentes plataformas sociales. Durante las seis semanas de, Vásquez no pasó desapercibida, incluso su cercanía y estrecha relación con Johnny Depp llegaron a hacer saltar las alarmas sobre un posible romance. Algo que quedó descartado tras confirmarse que ella mantiene una relación con un agente inmobiliario británico. Los halagos y aplausos por su exposición en este juicio que en momentos parecía más una escena surrealista de película, ha ayudado, y mucho, a la imagen del protagonista de Piratas del Caribe. Camille Vasquez Camille Vasquez | Credit: (Photo by Steve Helber / POOL / AFP) (Photo by STEVE HELBER/POOL/AFP via Getty Images) Camille es hija de Leonel Vásquez y María Marilia Puentes Vásquez, de origen colombiano y cubano. Está asociada al bufete de abogados Brown Rudnick y su especialidad son los asuntos y casos difamación como al que ha pertenecido. Tras graduarse de la Universidad del Sur de California en 2006, no ha cesado de trabajar. Fue creciendo en diferentes bufetes de abogados hasta llegar al actual y convertirse en una de las más prestigiosas en su campo. Esta no ha sido la primera vez que ha trabajado mano a mano con Depp. Ya en el pasado le representó para otros asuntos relacionados con sus exagentes financieros. Con el triunfo de este caso tan mediático, Vasquez ha puesto en lo más alto a la comunidad latina demostrando, una vez más, que el esfuerzo y el trabajo dan frutos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Conoce a Camille Vasquez, la abogada latina de Johnny Depp de la que todos hablan

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.