La abogada de Johnny Depp, Camille Vásquez, ayuda a salvar la vida de un pasajero aéreo La jurista no dudó en entrar en acción después de que un señor de la tercera edad sufriera una emergencia médica en pleno vuelo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de su audaz y precisa defensa en el caso de difamación de Johnny Depp contra Amber Heard, la abogada Camille Vásquez se ha convertido en toda una celebridad, otorgando entrevistas a importantes canales de televisión y posando para las cámaras de admiradores. Pero la fama y los flashes pasaron a un segundo plano cuando se percató del peligro que corría uno de los pasajeros a bordo de un avión de American Airlines. Durante un vuelo de Los Ángeles a Nueva York, Vásquez recibió el reconocimiento y agradecimiento de la tripulación —junto a algunos regalitos— luego de auxiliar a un hombre de la tercera edad que cayó sorpresivamente al piso. De acuerdo a reportes, la abogada y un guardaespaldas viajaban en primera clase cuando un hombre de más de 70 años se desvaneció frente a ellos. Vásquez y su acompañante no dudaron en brindarle ayuda de inmediato, reportó TMZ. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La abogada y el guardaespaldas se mantuvieron con el pasajero hasta que un cirujano a bordo tomó cartas en el asunto. Durante el incidente, Vásquez se habría puesto en contacto con su cuñado, un doctor de profesión, para que la guiara en la evaluación del señor para determinar si había sufrido un ataque al corazón o sangrado cerebral debido a la caída. El guardaespaldas, por su parte, utilizó su reloj inteligente para tomar la presión del paciente, de acuerdo al sitio. Johnny Depp Camille Vasquez US-COURT-DEPP-HEARD Johnny Depp & Camille Vásquez | Credit: Photo by KEVIN LAMARQUE/POOL/AFP via Getty Images El avión eventualmente regresó al aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles, donde el hombre fue desembarcado para ser atendido por personal médico del lugar. En agradecimiento a su rápida respuesta, Vásquez recibió una botella de vino y otra de champaña de las manos de las azafatas, quienes la llamaron "la mujer maravilla", reportó People. "El 20 de junio, el vuelo 184 de American Airlines con servicio de Los Ángeles (LAX) a Nueva York (JFK), regresó a Los Ángeles debido a las necesidades médicas de uno de los clientes", confirmó Derek Walls, vocero de la aerolínea, sin dar más detalles. Vásquez, por su parte, no se ha pronunciado sobre lo sucedido. La abogada se ganó la admiración de los fanáticos de Depp por su intenso desempeño durante el caso de difamación. Si bien sus intercambios dentro de la corte desataron rumores sobre una supuesta relación sentimental con Depp, la abogada aseguró a la prensa tras la conclusión del caso que solo mantiene una relación de trabajo con el histrión. Este verano, Vásquez fungirá como su abogada en otro caso legal que Depp tiene en puertas.

