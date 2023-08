Camille Soto y McCeja ¡ya son papás! Y cuentan todo sobre el embarazo

Cuando Camile Soto y McCeja supieron que esperaban a su primer bebé como pareja, ya que el representante de música urbana tiene tres hijos Valeria, Jeshua y Alberto, la emoción no se hizo esperar. Sin embargo, la abogada especializada en negocios de la música debía continuar con sus obligaciones profesionales; así, que tuvo que enfrentar una serie de retos, considerando que su embarazo era de alto riesgo debido a que sufría presión arterial alta y diabetes gestacional.

"No ha sido fácil mantener los compromisos laborales, y mas aun manteniendo el embarazo un secreto, pero fue posible", relató Soto a People en Español. "Gracias a Dios, cuento con un esposo increíble, un equipo de trabajo bien eficiente y una familia espectacular que me han ayudado durante todo el proceso y gracias a las video conferencias he podido seguir haciendo negocios desde mi casa, tomándome mis medicamentos y velando por el bienestar del bebé en todo momento".

Pero lidiar con una situación como la suya no fue un asunto sencillo. "Ha sido bastante complicado con diabetes gestacional y presiones altas (hipertensión). Muchas cosas nuevas para mí a la vez", confesó.

"Me puse bastante ansiosa porque no sabía de eso, ni era algo que me esperaba. En cuanto recibí el diagnóstico me hospitalizaron por doce días y ahí fue que me enteré que mi doctor no me iba a seguir atendiendo por ser alto riesgo", relató. "Traté de conseguir otro doctor privado pero simplemente no te atienden al explicar el diagnóstico. Además, el proceso de aprender a controlar el estrés y mi carácter fuerte para evitar que me suba la presión fue bastante difícil para mí. Todavía lo es. Especialmente en este negocio".

Camille Soto Credit: Glad Empire

Justamente, esto hizo que la esposa del rapero hablara abiertamente del tema con el fin de ayudar a otras futuras madres que sufren una condición como la suya y hacer que el estado ofrezca la ayuda para darles el servicio que requieren. "No sé cuanta diferencia haga mi testimonio, pero definitivamente no me podía quedar callada después de haber pasado por esta experiencia", explicó.

"La situación debe cambiar para bien con mejores facilidades y procesos mas fáciles para mujeres embarazadas de alto riesgo",

Camille Soto

Camille Soto Credit: Glad Empire

"La situación debe cambiar para bien con mejores facilidades y procesos mas fáciles para mujeres embarazadas de alto riesgo. No es aceptable que por falta de médicos y facilidades las mujeres embarazadas con diagnósticos complicados tengan que esperar a veces más de ocho horas para ver a un doctor o simplemente no tengan doctor", continuó. "A otras madres que atraviesan por situaciones similares yo les diría que se eduquen sobre su condición y hablen con mujeres que han pasado por lo mismo. Lo mejor es estar informada sobre la condición".

Ahora que se han convertido en padres de un nene, los esposos no pueden ocultar su emoción. "Me siento nerviosa y feliz a la misma vez. Nerviosa porque nunca he hecho esto antes y feliz porque voy a conocer a mi bebé por fin"; concluyó Camille Soto .

Camille Soto Credit: Glad Empire