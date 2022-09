Camilla se convierte en reina, el título que nunca pudo obtener Lady Di Con el ascenso al trono de su esposo Carlos, Camilla Parker Bowles se ha convertido en la reina consorte de Gran Bretaña, el cargo que estaba destinada a ocupar la fallecida Diana de Gales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con el fallecimiento de la reina Isabel II y el ascenso al trono de su hijo Carlos, la esposa del hasta ahora príncipe de Gales, Camilla Parker Bowles, ha asumido el cargo de reina consorte, que es al que estaba destinado la princesa Diana cuando entró a la familia real. Bien sabida es la rivalidad que siempre hubo entre Lady Di y Camilla, con quien Carlos le fue infiel a la princesa de Gales. Después de la muerte de la carismática Diana en un trágico accidente en 1997, la figura de Camilla fue ampliamente denostada por parte de la prensa y el público. Carlos había conocido y mantenido una relación con Camilla en su juventud a principio de los años setenta, antes de conocer a Diana. A lo largo de su matrimonio, el príncipe siguió en contacto con Parker Bowles, cuyo propio matrimonio acabó en fracaso, igual que el del heredero de la corona. Después de hacer pública su relación y casarse con Carlos en 2005, Camilla renunció al título de princesa de Gales y asumió el de duquesa de Cornualles por respeto a Diana. En ese momento también se dijo que nunca ocuparía el lugar de reina consorte, algo que no sucederá. Camila Parker Camila Parker | Credit: Chris Jackson/Getty Images Para que todo quedara en orden el día que ella faltara, la reina Isabel dejó claro que una vez su hijo ocupara el trono, el título de reina pasaría a Camilla. "Es mi sincero deseo que, cuando llegue ese momento, Camilla sea conocida como reina consorte mientras continúa con su leal servicio", dijo el pasado febrero la monarca en un mensaje a la nación por su Jubileo de Platino. Tras estas declaraciones, un portavoz dijo a People que la pareja estaba "conmovida y honrada" por las palabras de la reina. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estamos profundamente conscientes del honor que representa el deseo de mi madre. Mientras hemos buscado juntos servir y apoyar a Su Majestad y a la gente de nuestras comunidades, mi querida esposa ha sido mi propio apoyo constante en todo momento", dijo Carlos en un comunicado en febrero.

