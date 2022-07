Publican fotos inéditas de Camilla Parker por su 75 cumpleaños Camilla Parker-Bowles celebró su cumpleaños 75 con increíbles fotos inéditas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Camilla Parker Bowles Credit: Chris Jackson/Getty Images) Hace 75 años el mundo vio nacer a Camilla Parker-Bowles. Para conmemorar su día especial, la cuenta de Instagram de Clarence House compartió una serie de fotografías nunca antes vistas de la duquesa de Cornualles En una de las imágenes, vemos a la esposa del príncipe Carlos muy sonriente tomando un té tradicional y posando junto a un noble compañero. Camilla luce radiante ataviada con un traje de mangas largas estampado, joyas y maquillaje sutil. "Gracias por todos sus mensajes cordiales y buenos deseos a la Duquesa de Cornualles en su cumpleaños 75", se lee en el pie de las fotos. Cabe recalcar que estas imágenes fueron tomadas el mes pasado en los jardines de Raymill, en Lacock, Wiltshire, por el artista Chris Jackson. Cuando la reina Isabel cumplió 70 años de su coronación como monarca hace unos meses, la Reina allanó el camino para que Camilla algún día fuera llamada reina al describirlo como su "deseo sincero" en su mensaje del Jubileo de Platino. Camilla, Duchess of Cornwall and Queen Elizabeth II Camilla, Duchess of Cornwall and Queen Elizabeth II | Credit: Photo by Chris Radburn - WPA Pool/Getty Images Prince Charles, Prince of Wales, Camilla, Duchess of Cornwall and Queen Elizabeth II Prince Charles, Prince of Wales, Camilla, Duchess of Cornwall and Queen Elizabeth II | Credit: Photo by Max Mumby/Indigo/Getty Images "Cuando, en la plenitud de los tiempos, mi hijo Carlos se convierta en Rey, sé que le darán a él y a su esposa Camilla el mismo apoyo que me ha brindado [a mí]; y es mi sincero deseo que, cuando llegue ese momento, Camilla sea conocida como reina consorte mientras continúa con su propio servicio leal", dijo.

