Camila Sodi y su hija tienen coronavirus La actriz mexicana dio a conocer a través de sus redes sociales que su hija dio positivo en la prueba del COVID-19, por lo que ella también está contagiada. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Camila Sodi se une a la cada vez más larga lista de famosos que se han contagiado de coronavirus. La actriz dio a conocer este jueves a través de sus redes sociales que su hija dio positivo a la prueba del COVID-19, por lo que ella también está contagiada. “Empecé a tener todos los síntomas, todos, todos, todos… Y luego mi hija se sintió muy mal, a ella sí le hicimos la prueba porque tenía mucha fiebre y salió positiva, lo cual significa que yo también estoy positiva”, informó la que fuera protagonista de Rubí. La actriz, que tiene cerca de 2 millones de seguidores solo en Instagram, compartió algunos de los síntomas que ha experimentado, entre los que se encuentran el dolor de estómago y la sequedad de boca. “Eso mucha gente no sabe, la panza así como revuelta, con mucho gas, la boca seca…”, detalló la intérprete de 33 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La sobrina de Thalía también quiso compartir con sus fans algunos de los tips que a ella le han funcionado para sentirse mejor mientras logra superar el coronavirus. “El ejercicio a mí me ha ayudado, muy ligero, despacio, pero me da ánimo”, aseguró. Asimismo, la actriz pidió a sus seguidores quedarse en sus casas para poder frenar la pandemia y recomendó acudir al hospital solo si se tienen síntomas graves, como fiebre alta o dificultad para respirar. “Si tienes 30 o menos y no tienes calentura así fuertísima y no sientes que no puedes respirar entonces por favor no te vayas a hacer la prueba, no vayas a los hospitales, quédate en tu casa, toma mucha agua. Si tienen niños, los niños se recuperan mucho más rápido, también mucha agua, mucho descanso”, recomendó la estrella mexicana. “Estamos juntos en esto y mientras más equipo hagamos y más comunidad mejor librados vamos a salir de esta, entonces abramos la comunicación, contémonos cómo nos sentimos, qué nos hizo sentir mejor y hagámonos sonreír, es un momento en donde tenemos que tomarnos más ligera la vida”. Advertisement

