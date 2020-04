¡Camila Sodi venció al coronavirus! Esto es lo primero que quiere hacer... La protagonista de la nueva Rubí y su hija ya superaron la enfermedad del Covid-19. Camila manda palabras de aliento para los enfermos y comentó qué piensa hacer tan pronto le den el alta. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La última semana de marzo la actriz Camila Sodi sorprendió al mundo confesando que tanto ella como su hija habían dado positivo de coronavirus. Ocho días después, la actriz compartió la feliz noticia de que habían superado esta prueba sin contratiempos y el próximo siete de abril ella y Fiona ya serán dadas de alta por sus doctores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom “Antes que nada quiero desearles que Vds y sus seres queridos se encuentren bien y a salvo”, comenzó diciendo en una de sus historias de instagram. “Después, les quiero compartir una buena noticia que nos dio la infectóloga, nos da de alta el martes, nos volvemos inmunes lo cuál quiere decir que ya podemos abrazar a nuestros seres queridos” y que los nenes podrían ver a su papá y ella visitar a su mamá. Image zoom La protagonista de la nueva versión de Rubí se mostró muy contenta porque al superar la enfermedad, a su juicio, podrá ser de servicio y de ayuda para otros: “Claro que tendremos que tener mucho cuidado, lavarnos las manos muy muy bien, cambiarnos la ropa, ser muy conscientes, pero ser de servicio para la gente, visitar a la gente enferma, llevar medicamentos a los abuelos, a mis amigos, a la gente, a los papás de mis amigos, eventualmente a la gente que lo necesite y eso me pone muy contenta. Image zoom Los científicos y expertos en el tema desaconsejan fervientemente salir de casa durante la pandemia o convivir con otras personas que no sean con las que convives diariamente bajo tu techo, ya que este virus se contagia con extraordinaria facilidad y de muchas maneras diferentes que todavía están bajo estudio. Los ancianos y enfermos son especialmente vulnerables y por eso se les aconseja que se mantengan aislados y que no se les acerque nadie salvo con precauciones extremas en caso de absoluta necesidad. En cuanto a la inmunidad, existen casos de personas que han vuelto a enfermar de coronavirus después de haberlo padecido y esto tiene en alerta a los científicos, que todavía no saben al cien por cien toda la información acerca del peligroso Covid-19. Image zoom “Mi corazón y mi fuerza va con todos Vds. que están luchando con este virus de una manera mucho más severa, a la gente hospitalizada, a quien tiene a alguien hospitalizado y que ayudemos a los que podamos y que demos mensajes de fe”, dijo Camila antes de despedirse. Este pandemia mantiene en cuarentena en estos momentos al 40 por ciento de la población mundial y se ha demostrado que quedarse en casa es la única forma encontrada hasta ahora de frenar este terrible brote que asola al mundo. Advertisement

