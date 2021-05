Camila Sodi termina en urgencias por un problema de salud, ¿qué le pasó? La actriz mexicana contó lo sucedido este martes a través de sus historias de Instagram. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mayo no inició con el pie derecho para Camila Sodi, al menos no en lo relacionado con la salud. La actriz mexicana, quien ha protagonizado exitosas telenovelas como Falsa identidad y la nueva versión de Rubí, terminó el lunes en urgencias debido a una infección intestinal. Pasado el susto inicial, la sobrina de Thalía compartió lo sucedido a través de su perfil de Instagram, donde cuenta con cerca de dos millones y medio de seguidores. "Ayer pasé la noche en urgencias por una infección intestinal. Ya estoy mejor, muchas gracias. Pero quiero agradecer a todos y todas las personas que se dedican a cuidarnos: enfermeras, doctores, gente de limpieza en hospitales y clínicas, camilleros, ambulancias… Gracias por su atención, apoyo, inteligencia, dedicación y contención", escribió Sodi junto a una imagen en la que aparecía acostada en la cama de un hospital muy desmejorada físicamente. Camila Sodi Credit: Instagram Camila Sodi Tras pasar la noche en urgencias, la actriz regresó el martes a su casa y desde la comodidad de su hogar no tardó en actualizar su estado de salud para tranquilidad de sus fans. "Gracias por todos sus recaditos. Ya estoy en mi casa, ya estoy mejor y básicamente eso me pasa por tragona, por tragona profesional", admitió Camila. "Así que a descansar delicioso, comidita así arrocito, les mando besos y ya estoy mucho mejor, gracias", expresó la actriz en una grabación que compartió en sus historias de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el terreno profesional, Sodi continúa dando de qué hablar con su participación en la segunda temporada de Luis Miguel La Serie (Netflix), donde da vida a la actriz Issabela Camil. "Ha sido para mí un honor interpretar en la ficción la versión que alguien tiene de ti durante un momento específico en la vida de ambos. Lo he hecho con todo el amor, respeto y admiración que te tengo. Gracias por permitirme reimaginar e interpretar esta memoria que alguien tiene de ti", fueron las palabras que le dedicó semanas atrás a Issabela en Instagram.

