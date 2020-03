Camila Sodi hace fuerte confesión: sospecha que tiene el coronavirus y ha decidido aislarse La protagonista de Rubí ha compartido un emotivo video asegurando que alguien muy cercano a ella está contagiado y podría habérselo transmitido. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tranquila y con mucha responsabilidad, Camila Sodi compartió un video de lo más sincero en sus redes expresando su preocupación por la posibilidad de estar contagiada del coronavirus. La protagonista de Rubí reconoció que había pasado tiempo con una persona que recientemente había dado positivo y que por tanto tiene todas las papeletas para estar contagiada. “Un amigo muy cercano con el que estuvimos testeó positivo y pues entonces lo más probable es que nosotros también”, expresó con normalidad y refiriéndose a su hijos también. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los síntomas todavía no han dado la cara pero casi, casi tiene el convencimiento de que ella y sus pequeños lo tengan. Por responsabilidad y sentido común, la actriz se encuentra en cuarentena a espera de nuevas noticias y sin contacto alguno con otras personas para evitar un posible contagio. Una medida preventiva que también está tomando Paola Rojas. La periodista se ausentó de su noticiero matutino al enterarse que su compañera Odalys Ramírez dio positivo. Ambas estuvieron juntas hace poco y para evitar la propagación, la comunicadora se mantiene en casa por precaución. Un ejemplo de cómo hay que reaccionar en estos casos. Advertisement

