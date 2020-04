Camila Sodi lanza su nueva canción ¡y le comparan con su tía Thalía! ¡Wow! La actriz ha sorprendido con su chorro de voz. Tanto así que algunos ya le consideran la nueva competencia de su tía. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Lo lleva en la sangre, Camila Sodi ha demostrado ser una actriz de raza y sigue sorprendiéndonos con papeles como su más reciente trabajo en Rubí. A pesar de haber sufrido en primera persona el coronavirus, la actriz se ha recuperado y acaba de sorprendernos con un nuevo proyecto, esta vez musical. Se trata de "Bailar tocando", un tema en el que colabora con Mario Sandoval y donde ha impactado con la evolución de su voz. Se escucha como nunca antes, con una fuerza y un color muy especial. Tal es así que sus seguidores no han tardado en compararla con su tía Thalía. Hay opiniones para todos los gustos pero, por lo general, Camila sale muy bien parada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tu voz se asemeja a la de tu tía Thali", le escribió un fan. Camila gusta y mucho, incluso algunos se atrevieron a decir que su voz supera a la de su tía con creces. " Thalía le queda chica", opinaron. Lo cierto es que la feliz mamá, ya curada del COVID-19 ha evolucionado como cantante y el resultado salta a la vista. Algunos ni siquiera sabían que cantaba y esta puesta en escena ha sorprendido para bien. Una canción que de alguna manera hace referencia a lo que nos está tocando vivir en estos difíciles momentos. ¡Gracias por tan magnífica propuesta! Advertisement

