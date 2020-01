¿Camila Sodi interpretaría algún personaje que haya hecho famoso su tía Thalía? ¿Le gustaría ser la nueva 'María La Del Barrio' o 'Marimar'? Camila Sodi, la protagonista de Rubí, habla de los personajes de su tía Thalía en éxitos televisivos como Marimar y María La Del Barrio. ¿Se atrevería ella a protagonizar una nueva versión de estas telenovelas clásicas? By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¿Se atrevería Camila Sodi a interpretar a algún personaje de su tía Thalía si hicieran una nueva versión de exitosos culebrones como María La Del Barrio, Marimar o María Mercedes? “Claro y cien por ciento que sí, pero siento que no lo haría porque me criticarían mucho, me compararían, pero yo crecí viendo eso,” dijo la actriz de 33 años a Despierta América (Univision). “Pues era mi tía la que más amo entonces crecí viendo y admirando eso, pero mejor vean la que estoy haciendo ahorita”, añadió entre risas la protagonista de Rubí. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sodi reveló que para interpretar a la seductora Rubí —en el remake de la telenovela que catapultó a la fama a Bárbara Mori en su versión original— leyó sobre el arte de la conquista y acudió a una terapeuta sexual que le dio algunos tips. “Leí El arte de la seducción de Eric Fromm. Te explica todos los grandes seductores —desde Napoleón hasta Cleopatra hasta los políticos que tenemos ahorita— y como utilizan lo mucho o lo poco que tienen para enganchar al de enfrente, seducirlo y sacar lo que necesitan de esa persona”, dijo sobre su preparación para este rol. “Luego me fui con una terapeuta sexual. Ella trabaja con tu energía sexual, que no necesariamente tiene que ver con los genitales, es la energía creadora, creativa”, explica la estrella mexicana. “Ella lo que hace es que te desbloquea los canales energéticos”. ¿Curiosos de verla en acción? Rubí estrena el 21 de enero en Univision. Advertisement

