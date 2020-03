Camila Sodi comparte cómo combate lo estragos que el coronavirus está haciendo en su salud física y mental La actriz mexicana ha confesado cómo se siente su cuerpo y su mente ante esta enfermedad a la que hace frente sin miedo pero con respeto. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde que supo que había dado positivo por coronavirus, Camila Sodi ha aprovechado su confinamiento y recuperación para ayudar a terceros a entender y enfrentar esta enfermedad. Lo ha hecho a través de sus redes sociales en las que ha revelado los estragos que su cuerpo y su mente está sufriendo tras el contagio. Pero también ha compartido qué le está sirviendo para salir adelante y ganarle la batalla a esta dolorosa situación. “COVID-19 : Cada día es diferente, unos mejores que otros. Los síntomas van y vienen como en oleadas o picos .Y lo único que me ha servido diario es tener una actitud positiva y estar agradecida. Es una gran enseñanza para todos. Vamos a estar bien. Muy bien”, ha escrito optimista la artista de 33 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de la dificultad que suponen estos momentos, Camila invita a todos, los enfermos y los que están bien, a aprovechar esta situación tan compleja para cuidarnos, entendernos, confiar los unos en los otros y, sobre todo, amarnos más. “Ver a los ojos a un extraño y tener fe y certeza de que puedes confiar en él o ella. Construyamos pues ese puente que nos falta entre el miedo y el amor, y caminemos juntos”, ha invitado a sus seguidores. A parte de los síntomas conocidos como son el dolor de cabeza, corporal, en el pecho y fiebre, madre e hija no han experimentado gravedad alguna y se encuentran recuperándose con el tratamiento adecuado en casa. Advertisement

Camila Sodi comparte cómo combate lo estragos que el coronavirus está haciendo en su salud física y mental

