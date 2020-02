Conoce a Tessa y Naian, las dos hermanas de Camila Sodi ¡que también son actrices! La protagonista de la nueva versión de Rubí (Univision) tiene dos medias hermanas por parte de padre que también se dedican al mundo de la interpretación. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A sus 33 años, Camila Sodi continúa imparable su carrera en el mundo de la interpretación. La actriz mexicana triunfa actualmente como protagonista de la nueva versión de la exitosa telenovela Rubí, historia que este jueves llega a su final por Univision. Aunque no son tan populares como la sobrina de Thalía –que tiene cerca de dos millones de seguidores solo en Instagram–, la también cantante tiene dos medias hermanas por parte de padre que también son artistas. Naian y Tessa –así se llaman– son hijas de la reconocida actriz mexicana Nailea Norvind, quien ha participado en incontables telenovelas de Televisa como Cuidado con el ángel, Muchacha italiana viene a casarse, La candidata y, más recientemente, Cuna de lobos. Tessa Tessa, de 24 años, además de actriz es cantante. A diferencia de su media hermana, su carrera la ha enfocado más en el teatro y en el cine, donde ha protagonizado varias películas mexicanas independientes, entre ellas ‘Después de Lucía’ (2012). En sus redes sociales tiene algo más de 200 mil seguidores. “Ella y yo [refiriéndose a Camila] ya lo hemos dicho varias veces que nos deberíamos juntar a escribir canciones, no lo hemos hecho porque no hemos tenido el momento pero yo sé que ambas admiramos mucho el trabajo de la otra y no nos sentimos presionadas para hacerlo, confiamos en que sucederá”, declaraba años atrás a un medio mexicano. Tessa y Camila trabajaron juntas hace varios años en la película ‘Camino a Marte’. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Naian Naian estudió en la Sorbonne, la Universidad más importante de París, Francia, e inició su carrera en proyectos de televisión y cine independientes en México. La actriz, que no supera los 30 mil seguidores en Instagram, ha participado en varias series en inglés en Estados Unidos, así como también ha hecho teatro en Nueva York. Además de su amor por la actuación, Tessa y Naian comparten la discreción con la que manejan sus vidas personales ya que ambas se mantienen en un perfil muy bajo. Advertisement

