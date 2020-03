Tras anunciar que dio positivo en coronavirus, Camila Sodi comparte cuál es su otra gran preocupación La actriz mexicana ha compartido un video donde explica cómo se siente físicamente y qué situación le tiene especialmente inquieta con motivo del Covid-19. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Como toda una valiente y sin hacer tragedia del asunto, Camila Sodi compartió en sus redes que tanto ella como su hija han dado positivo en coronavirus. A través de una serie de videos explicó cómo están llevando la situación y se mostró tranquila y con la situación bajo control. Poco después, la actriz mostró otro conmovedor video, además de generoso, donde explicó una de las preocupaciones que más le duele de esta situación tan dura que nos ha tocado tan de cerca. “Yo me imagino a todos los niños que no tienen lo que tienen mis hijos en cuestión de salud y de higiene en este momento. Entonces lo que más quiero es compartir con ustedes mi preocupación para ayudarlos”, expreso en su IG Live. A través de la organización Save the children y su idea de leer cuentos, Camila motivó a todos los que puedan y quieran a tender la mano a esos niños que tanto nos necesitan en estos momentos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Entre otras cosas, la actriz leyó uno de esos cuentos como parte de la maravillosa iniciativa de la ONG para ayudar a los más pequeños. Además, contó que en México hay 40 millones de niños y que muchos de ellos no tienen acceso al agua potable para poder lavarse las manos. “Cuando hablamos de lávense las manos para evitar el contagio, la higiene, el virus se complica muchísimo”, dijo en tono triste. “Vamos a ayudar a estos niños que no tienen escuela y que no tienen condiciones de higiene correctas para lo que estamos viviendo”, concluyó. Por el momento ella y su familia está cuidándose en casa y aunque asegura que tiene molestias físicas, por lo general su estado es bueno. “Voy mejor, respirando muy profundo porque de repente se siente así un poquito en el pecho pero muy bien”, aclaró a sus fans preocupados. Nos alegramos del progreso. Advertisement

