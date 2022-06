Hija de conductor de Hoy revela que es gay Conoce la historia de Camila, la primogénita de Raúl Araiza, quien dio a conocer su situación sentimental. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante la marcha de la comunidad LGBT muchos famosos se hicieron presentes para apoyar al gremio. Además, hubo quienes aprovecharon la coyuntura para mostrar libremente sus preferencias sexuales; así, Camila, la primogénita de Raúl Araiza, dio a conocer su amor por otra chica a la cual presentó. Así, mostró su participación en dicho evento y al mismo tiempo dedicó un extenso mensaje. "Querido diario, una vez más", escribió Camila Araiza en su cuenta de Instagram. "Me siento completita y libre, amada y agradecida con txdxs las almas que me acompañan el día de hoy a celebrar el amor incondicional en todas sus formas. ¡¡¡¡Qué ya no tengo miedo de ser YO!!!! ¡¡¡Me cuesta encasillarme, especificarme, explicarme, justificarme!!! Pues soy más que un nombre, edad, género, ¡¡más que un cuerpo!! Que todo me lo debo a mi porqué ese es el amor propio y esa es mi misión más grande". Y continuó. "Hay una sociedad muy extraña en este planeta pero cada vez nos volvemos más resilientes y conscientes, eso me da mucha esperanza para esas semillitas que reencarnaran por acá dejándoles un mundo más suave", dijo. Raúl Araiza e hija Camila Credit: Raúl Araiza Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hoy entiendo que he sido todo, que el género no existe sólo es un cuerpo qué utilizamos para experimentar esta experiencia llamada vida, qué el único origen de nuestro ser ¡¡¡¡es el amor universal!!!!", siguió. "¡¡¡Almas somos y almas amamos!!! ¡¡Qué hoy encontré a un alma igual que la mía y sí, esto existe!!! Somos y venimos de lo mismo". La hija mayor de Raúl Araiza confesó su emoción de haber participado en esta celebración. "Me dio tanta emoción que casi me desmayo en la marcha y me tuvieron que dar una coquita. ¡¡¡Muy abrumadooor!!! Pero fuera de eso fue mi primer pride y ¡¡¡festeje a lo máximo!!! Amo a todes mis amigues", mencionó. "¡¡¡¡¡Amando ando siempre!!!!! Cam".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Hija de conductor de Hoy revela que es gay

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.