Se revelan las complicaciones que la hija de Alejandro Fernández sufre en el embarazo Camila, una de la hijas de Alejandro Fernández, se convertirá próximamente en madre; sin embargo, no ha sido una dulce espera para la joven debido a que sufre un embarazo de alto riesgo. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado 4 de febrero, Camila, una de las hijas que Alejandro Fernández tuvo durante su matrimonio con América Guinart, anunció que esperaba a su primer bebé. Se trata de una niña que llevará por nombre Cayetana. Todo parecía felicidad en la familia, hasta que surgieron algunos problemas en el embarazo y ahora es considerado de alto riesgo. "Estábamos un día aquí en la casa [de América Guinart] íbamos a jugar un juego de mesa con América, su hermana, Fran, el esposo de Cami, y Cami. De repente, me dice Cami 'creo que quiero ir al baño' porque sentía raro", explicó Guinart al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Me dice Cami 'mamá estoy sangrando mucho'. Tuvo un desprendimiento de placenta, tuvo un hematoma; después, tenía placenta baja". La llegada de la nenita está programada para el próximo mes de abril; por lo tanto, la joven deberá guardar reposo absoluto porque, además de los problemas de salud antes mencionados, "Cami tiene ocho piedras en la vesícula que le han causado mucho dolor". Pese a todo, "Cayetana se aferró" y ahora la futura mamá ha superado la etapa más crítica. La exesposa de Fernández revela cómo recibió el cantante la noticia de su debut como abuelo. Image zoom Credit: Alfonso Manzano/Clasos/LatinContent/Getty Images; Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Alejandro se quedó en shock. Para él fue [una sorpresa]. Sabía que iba a pasar, pero no se lo esperaba tan pronto y fueron como sentimientos encontrados. Estaba como asustado", reveló. "Le dije a Camila 'a ver tu papá de abuelo cómo se va sentir'. Ya le cayó bien el veinte y está feliz". América Guinart comentó que toda la familia está muy ilusionada con la próxima llegada de su nueva integrante.

