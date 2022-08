Camila Fernández asegura que su hijita se le aparece el fallecido Vicente Fernández Cayetana, la bisnieta de Vicente Fernández, es aún muy pequeña; sin embargo, ha visto al cantante. Aquí la historia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 12 de diciembre de 2021, se dio a conocer el fallecimiento de Vicente Fernández. Como cabeza de una importante dinastía, donde tanto hijos como nietos están inmersos en la música o el ambiente artístico. Algunos de ellos han mencionado públicamente haber sentido la presencia del también conocido como Charro de Huentitán en diversos momentos. Sin embargo, llama la atención que su bisnieta Cayetana, hija de Camila y primera nieta de Alejandro Fernández, hable del cantante siendo aún tan pequeña. "Justo hace unos días, va a sonar loquísimo, no sé si me vayan a creer, no me importa; pero la niña [Cayetana] vio la pared, se le llenaron los ojos de emoción y saludó, dio un beso a la pared y le hizo como un caballo [tronando la boca para hacer dicho sonido]", mencionó Camila Fernández a los medios de comunicación. "A mi Tata [Vicente Fernández] siempre lo ve a caballo en las fotos y siempre le decimos que haga como mi Tata, entonces le hizo como caballo y luego hizo: 'Ajá'. Se me enchinó la piel". De acuerdo con la cantante, les parece extraño que la pequeña tenga tan presente a su bisabuelo porque no tuvo la oportunidad de convivir tanto con él. Pese a ello, lo reconoce perfectamente. "Mi hija lo tiene como muy presente gracias a Dios. Nosotros decimos: 'Qué chistoso' porque no convivió tanto, pero lo ve y sabe quién es. Si le digo: '¿Quién es Tata?', lo señala. Tenemos como un bustito de cobre, que fue el que nos regaló en sus 80 años, y lo ve y le da besos, lo abraza como si supiera. Está muy chistoso", concluyó. Camila Fernandez y Vicente Fernandez Credit: John Parra/Getty Images for LARAS; Kevin Winter/Getty Images for LARAS SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al parecer, Vicente Fernández sigue estando, según mencionan sus familiares, presente de una u otra forma.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Camila Fernández asegura que su hijita se le aparece el fallecido Vicente Fernández

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.