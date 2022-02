Camila Fernández se emociona hasta las lágrimas al cantar un tema popularizado por su abuelo La nieta de Vicente Fernández regresó a las redes sociales y sorprendió a sus seguidores con una inesperada serenata. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de una breve pausa alejada de las redes sociales, Camila Fernández sorprendió a sus seguidores con una transmisión en vivo en la que compartió su experiencia como madre y complació a sus fanáticos interpretando una de las icónicas melodías de su fallecido abuelo, el legendario Vicente Fernández. La joven madre hizo un espacio en su ocupada agenda de mamá para intimar con sus fanáticos a través de Instagram, donde admitió que sus deberes como mamá no le han permitido estar al tanto de las actualizaciones de la tecnología y confesó que conectarse al live no le fue nada fácil. "No entendía cómo poner un live aquí. Estaba picándole a todo y no encontraba el botón y ya vi que… ¡Ay Dios mío, esto de ser madre afecta, esto de ser adulta ya… Ay no!", expresó la joven cantante entre risas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Camila Fernández Camila Fernández | Credit: Camila Fernández/Instagram La hija de Alejandro Fernández aprovechó el encuentro para complacer a sus fanáticos con una emotiva serenata en la que no pudo evitar emocionarse al interpretar "Amor de los dos", un tema obligado en el repertorio de su legendario abuelo. "Que difícil no llorar con esta canción", dijo tras ofrecer su mejor versión del popular tema. "Me dolió la panza. Nunca había hecho tanto esfuerzo por una canción… Me voy a salir y me voy a ir a llorar". Camila Fernández y Vicente Fernández Camila Fernández y Vicente Fernández | Credit: Camila Fernández/Instagram La cantante mantuvo una relación cercana con su "tata" —como llamaba al icono mexicano de cariño— a quien agradeció el día de su muerte por el amor a la música mexicana y los valores inculcados a lo largo de su vida. "Mi tata, gracias por haber sido la persona que fuiste y por el amor y luz que proyectabas. Por tu sentido del humor y carácter único que sé que cargo en las venas, por las risas, por tus bromas y enseñanzas, por tus regaños y besos", escribió en sus redes sociales el día de la muerte del cantante. "Sé que te fuiste como el más grande. Nos dejaste muy claro que para tener lo que quieres, tienes que luchar por ello y tú te fuiste como un guerrero que luchó por todo hasta por tu vida hasta el final. Por eso y por muchas cosas más sabes que te admiro y te amo". El legendario intérprete falleció el pasado 12 de diciembre luego de meses de haber estado hospitalizado por una condición multiorgánica, que llevó al colapso de varios sistemas corporales.

