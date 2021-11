Mira como Camila Cabello y Shawn Mendes celebraron el tradicional Día de Muertos mexicano Parece que los tortolitos Camila Cabello y Shawn Mendes se han enamorado de México y aprovecharon una fecha conmemorativa para demostrarlo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Parece que las recientes vacaciones de Camila Cabello y Shawn Mendes en Oaxaca, México los ha dejado encantados. La pareja sentimental no solo presumió una serie de fotos de ese viaje, ahora también rinden homenaje a este país al celebrar su tradicional Día de Muertos con disfraces alusivos y bailando música regional. Fue la propia pareja quien dio a conocer. El cantante mostró diversas imágenes donde se le ve, junto a su novia, con curiosos atuendos. El novio porta un traje de mariachi muerto, mientras la intérprete de "Never be the Same" utiliza un colorido traje mexicano con maquillaje de Catrina. "Feliz Día de Muertos", escribió Mendes en su cuenta de Instagram. Además de esas imágenes, posteó un video donde se le ve bailando, junto a Cabello, el tema "El son de la negra". Ambos con los mencionados trajes alusivos e intentando realizar este bailable folklórico. Por su parte, la protagonista del musical Cenicienta posteó un audiovisual momentos antes, donde su rostro está maquillado con adornos brillantes en tono plata y una diadema de flores. Baila su canción "Oh na na". "Mi improvisado disfraz de Halloween de último minuto. Feliz Día de muertos", mencionó para acompañarlo. Shawn Mendes, Camilla Cabello Camila Cabello and Shawn Mendes | Credit: John Shearer/Getty SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los comentarios de los cibernautas ante ambas publicaciones no se hicieron esperar. "Shawn cada día más mexicano"; "Shawn ya eres mexicano"; "¡¡La mejor pareja!!"; "Reina del Día de Muertos"; "Este video es mi nueva cosa favorita"; "Shawn se disfraza con su novia no puedo aceptar menos", y "Tu cara es angelical Cami", fueron algunos mensajes. Mientras tanto Camila Cabello y Shawn Mendes continúan disfrutando de su amor, que parece cada día más sólido. Ya que las mencionadas vacaciones las realizaron en compañía de la familia de la también actriz.

