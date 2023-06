Camila Cabello vuelve a la soltería y dice adiós a Shawn Mendes tras reconciliación Camila Cabello ha vuelto a la soltería después de que la reconciliación con su ex Shawn Mendes no funcionara. Los detalles sobre esta nueva etapa en su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Camila Cabello Shawn Mendes Credit: Sean Zanni/Patrick McMullan via Getty Images Camila Cabello ha vuelto a la soltería. Su reconciliación con Shawn Mendes no funcionó y los cantantes han terminado su relación por segunda vez, reporta PEOPLE. La cantante cubana de 26 años se separó de Mendes, de 24 años, en noviembre del 2021 después de dos años de noviazgo. En abril del 2023, fueron vistos besándose en Coachella, y también fueron fotografiados juntos en Nueva York y Los Ángeles, donde se les vio muy acaramelados. El cantante canadiense y Cabello fueron juntos al concierto de Taylor Swift en Nueva Jersey en mayo, pero a principios de junio se reportó que habían terminado por segunda vez. El 9 de junio, Mendes lanzó una nueva canción "What the Hell Are We Dying For?," que sus fanáticos interpretaron como un desahogo después de su ruptura amorosa. "Quiero salvarnos, pero no sé cómo", dice la letra de la canción. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Camila Cabello Shawn Mendes Credit: Camila Cabello y Shawn Mendes en Nueva York en mayo del 2023., En una entrevista con Zane Lowe de Apple Music, Mendes dijo que estaba pasando por una etapa de confusión. "Creo que estoy por cumplir 25 años todavía sintiéndome bastante confundido sobre muchas cosas en mi vida", dijo el cantante. "Creo que todavía estoy muy confundido, pero sé que hay personas en mi vida que amo profundamente y sé que la música es algo que amo profundamente". Camila Cabello Credit: Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy PEOPLE reporta que Cabello está abierta a conocer a nuevas personas tras intentar su relación amorosa con Mendes por segunda vez y ambos decidir tomar nuevos rumbos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Camila Cabello vuelve a la soltería y dice adiós a Shawn Mendes tras reconciliación

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.