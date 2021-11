Camila Cabello tras su ruptura con Shawn Mendes, Sofía Vergara rumbo a un brunch y más fotos de famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería camila cabello triste, sofia vergara vestido rojo brunch Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Group (2) Camila Cabello con carita triste, Sofia Vergara, Maluma enfundado en Versace, Eugenio Derbez en el estreno de LOL y más fotos imperdibles de los famosos ¡Míralos! Empezar galería ¿Todo bien Camila? camila cabello triste soltera sin shawn mendes foto los angeles Credit: Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Group La cantante Camila Cabello con carita triste durante una caminata en Los Ángeles. ¿Será por su reciente ruptura con Shawn Mendes? 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio ¡Buen provecho! sofia vergara vestido rojo brunch los angeles Credit: Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Group Con una sonrisa de oreja a oreja vimos a la actriz colombiana Sofía Vergara luciendo muy chic mientras llegaba a un restaurante en Los Ángeles. 2 de 6 Ver Todo En la Gran Manzana maluma traje versace new york Credit: Photo © 2021 The Image Direct/The Grosby Group El cantante colombiano Maluma luciendo una llamativa chaqueta de Versace y bien resguardado por sus guardaespaldas en Nueva York. 3 de 6 Ver Todo Anuncio En pareja alessandra rosaldo eugenio derbez premiere lol comedia Credit: mezcalent Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo en la presentación de la nueva temporada de LOL: Last One Laughing, reality que reúne a los mejores comediantes mexicanos y que estrena el próximo 10 diciembre en Amazon Prime Video. 4 de 6 Ver Todo Por un bocado kanye west foto primera vez noviazgo kim kardashian pete davidson los angeles. Credit: Photo © 2021 Coleman Rayner/The Grosby Group Kanye West fue fotografiado por el lente del paparazzi llegando a un restaurante de comida rápida en Los Ángeles. Esta es la primera vez que se fotografía al rapero luego de que se diera a conocer que Kim Kardashian podría estar saliendo con el comediante Pete Davidson. 5 de 6 Ver Todo Brrrr katie holmes con frio new york Credit: Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Group A pesar de las bajas temperaturas en Nueva York, pillamos a la actriz Katie Holmes dando un paseo en un vecindario en la Gran Manzana. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Camila Cabello tras su ruptura con Shawn Mendes, Sofía Vergara rumbo a un brunch y más fotos de famosos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.