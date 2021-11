Camila Cabello se come a besos a su novio Shawn Mendes Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Camila Cabello Shares a Kiss with Shawn Mendes Rocking a Tiny Bikini during Beach Day Credit: Photo © 2021 Mega/The Grosby Group Además: las botas de Justin Bieber de las que todos hablan, Adele portando ¿anillo de boda?, El Alfa, J Balvin, Angelina Jolie y más ¡Míralos! Empezar galería Besitos en el mar Camila Cabello Shares a Kiss with Shawn Mendes Rocking a Tiny Bikini during Beach Day Credit: Photo © 2021 Mega/The Grosby Group Camila Cabello y Shawn Mendes disfrutando de una tarde soleada en Miami Beach. La pareja se divirtió muchísimo y hasta se dieron un romántico beso en el mar. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Muchas curvas Oscar de la Hoya novia Hennessy pelea canelo las vegas Credit: Hennessy Óscar de a Hoya causó furor al darse cita a la pelea de Canelo VS Plant en Las Vegas acompañado de una despampanante modelo. Aquí los vemos bien abrazados en la fiesta previa a la pelea #HennessyFightNight 2 de 10 Ver Todo De paseo J Balvin and Valentina Ferrer grab a bite to eat at Wally’s in Beverly Hills Credit: Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Group El cantante colombiano J Balvin luciendo trenzas y dando un paseo en Beverly Hills con Valentina Ferrer. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Gran introducción Fher Olvera (Mana) pelea canelo las vegas Credit: Thaddaeus McAdams - Getty Images Hennessy VSOP Fher Olvera, vocalista de Maná, ofreció tremendo show musical durante la presentación de Saúl "Canelo" Álvarez previo a su enfrentamiento contra Caleb Plant, en el MGM Grand Garden Arena en Paradise, Nevada. 4 de 10 Ver Todo Por víveres Angelina Jolie Browse The Aisles With Daughter Vivienne During A Last Minute Grocery Run Credit: Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Group La protagonista de Eternals (Marvel), Angelina Jolie, comprando víveres en un supermercado en Los Ángeles junto a su hija Vivienne Jolie-Pitt. 5 de 10 Ver Todo Besos de victoria canelo besando esposa pelea las vegas Credit: Thaddaeus McAdams - Getty Images Hennessy VSOP Luego que Saúl 'Canelo' Álvarez le ganara a Caleb Plant, convirtiéndose así en el mejor boxeador del mundo, el pugilista mexicano celebró su victoria con un beso de su amada esposa, Fernanda Gómez. La incansable búsqueda de la grandeza de Canelo encarna el "Nunca pares. Nunca te conformes", el mantra que inspira a otros a luchar y crear su propio legado. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Calzado originak Justin Bieber Debuts New Yeezy NSLTD Boots While Out For Brunch With Hailey Credit: Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Group Hailey y Justin Bieber saliendo de un restaurante en Los Ángeles. Mientras la modelo optó por un atuendo oscuro, el cantante canadiense eligió un atuendo cómodo y casual el cual combinó con unas botas peculiares de la marca Yeezy. 7 de 10 Ver Todo ¡A bailar! El Alfa reporta lleno total durante su gira por EE.UU Credit: Photo © 2021 Photo Gamma Group/The Grosby Group El Alfa continúa derrochando buena energía y poniendo a bailar a sus fans en su gira El Alfa World Tour. El cantante se presentó ante un lleno total en el YouTube Theatre en Inglewood, California. 8 de 10 Ver Todo Noche de boxeo omar chaparro Hennessy pelea canelo las vegas Credit: Hennessy El actor Omar Chaparro también acudió a la fiesta previa a la pelea #HennessyFightNight Canelo Álvarez vs. Caleb Plant para presenciar un momento histórico en el boxeo en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Anillo a la vista Adele Sporting a Band on her Wedding Finger when she Left a Recording Studio Credit: Photo © 2021 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group La cantante Adele alertó a sus fans al ser fotografiada saliendo de un estudio de grabación en Londres y luciendo un aro en el dedo anular de su mano izquierda. ¿Será que ya es una mujer casada? 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

