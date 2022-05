Camila Cabello habla de sentirse juzgada por su cuerpo y de su amistad con Selena Gómez Camila Cabello confiesa que se siente juzgada por su físico y habla de su amistad con otra cantante famosa, Selena Gómez. "No siento que tengo que pretender cuando estoy con ella", dice Cabello sobre Gómez. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Camila Cabello cantará en la ceremonia de apertura de la Liga de Campeones de fútbol en París, anunció la UEFA en un comunicado. El evento se celebrará el 28 de mayo cuando se enfrenten los equipos Real Madrid y Liverpool. "Estoy super emocionada", dijo la cantante de 25 años a PEOPLE. "Van a haber muchos jugadores de fútbol guapos ahí, así que todos ganamos". La intérprete de "Havana" —que recién lanzó su nuevo álbum Familia— deslumbró en la reciente gala del Met, donde también desfiló por la alfombra roja su ex, el cantante Shawn Mendes. Cabello habla en su álbum de las relaciones amorosas y de su batalla por superar una ansiedad que la paralizaba. "Este disco fue medicina para mí", dice de sus terapéuticas canciones. La estrella cubana también ha hablado de sentirse juzgada por su cuerpo, siendo fotografiada en bikini por paparazzi cuando va a la playa y criticada en redes sociales por su peso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La gente muchas veces mira fotos de famosos y quieren cambiar su dieta o aspiran a ser así", dice Cabello, quien quiere mostrar la realidad detrás de la fama. Según ella es una "batalla constante" sentirse cómoda en su piel. Camila Cabello y Selena Gomez Camila Cabello y Selena Gomez | Credit: John Lamparski/WireImage; Matt Winkelmeyer/Getty Images Tener buenos amigos con quien hablar, como la cantante y actriz Selena Gómez, ayuda a aliviar estas presiones sociales. Gómez ha hablado sobre su batalla con la ansiedad y la depresión. "Ella es alguien que siempre me ha apoyado tanto, una muy buena amiga y una persona con grandes valores", dijo Cabello sobre Gómez. "Ella tiene mucha empatía, es leal y honesta. Tenemos nuestro propio grupito [de amigos] y todos salimos y todos nuestras conversaciones son reales", revela. Según Cabello, tiene una amistad transparente y honesta con Gómez. "Yo siento que ella nunca está pretendiendo y no siento que tengo que pretender cuando estoy con ella. Esas son las amistades que más valen", confiesa. Algo que admira de Selena Gómez es que sigue siendo auténtica a pesar de su fama. "Mujeres como ella que son tan vulnerables y honestas con sus sentimientos es una luz de guía para mí, y creo que eso va a aliviar a muchas personas que vienen después de ella, después de mí, en la industria, que sienten que tienen que ser perfectas". Su salud mental es primordial y confiesa que trata de no compararse con otras personas que ve en Instagram. A veces se siente tentada de borrar Instagram y TikTok, confiesa. Cabello asegura que descansar y buscar ayuda terapia psicológica es de gran ayuda.

