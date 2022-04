Selena Gómez y Camila Cabello se divierten juntas en casa grabando videos para TikTok Como cualquier otras dos jóvenes, Selena Gómez y Camila Cabello disfrutaron de una noche de amigas recreando para TikTok una legendaria escena del reality Dance Moms. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien son todas unas superestrellas, Selena Gómez y Camila Cabello también disfrutan como cualquier jovencita de pasar una noche divertida con una amiga grabando videos para redes sociales. Eso es precisamente lo que hicieron las dos cantantes el otro día, dejando claro que no existe ninguna rivalidad entre ellas, sino todo lo contrario: las une una bonita – y divertida – amistad, en la que pueden ser simplemente ellas. Este martes, mientras disfrutaban de un delicioso coctel, las cantantes recrearon una icónica escena del reality Dance Moms, donde se les ve disfrutando de una perfecta noche de chicas. En el vídeo colgado en la cuenta de Selena, las intérpretes imitan a las protagonistas originales Christi Lukasiak y Kelly Hyland, madres de las pequeñas bailarinas Chloe Lukasiak y Brooke Hyland, en una graciosa escena sobre la percepción que tiene el resto de las mamás hacia ellas. "Y entonces hubo dos", imita Camila a la voz de Kelly. "Nadie nos quiere. Quedan las dos perras", responde Selena a la voz de Christi. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Selena Gomez y Camila Cabello Selena Gomez y Camila Cabello | Credit: Amy Sussman/Getty Images for Deadline Hollywood; Alexander Tamargo/Telemundo/Photo Bank/Getty Images Tras la escena las jóvenes cantantes sueltan a reír, para luego publicar el vídeo con una leyenda promocionando el nuevo disco de Camila titulado "Familia". Esta es la segunda vez que Selena promociona el álbum de Camila. La semana pasada, la cantante publicó un vídeo donde se le ve bailando al ritmo de la canción "Bam Bam", de Camila junto a Ed Sheeran. "Amo a mi niña Camila", escribió Selena junto a la publicación. @@selenagomez Camila ha estado promocionando su nuevo disco no solo en todas las plataformas digitales, sino también en importantes programas de televisión. A principios de esta semana, fue la invitada especial del programa The Late Late Show, donde confesó que la única razón por la que audicionó para el reality musical The X Factor en el 2012, fue para intentar conquistar al famoso cantante Harry Styles. Desafortunadamente, eso no sucedió, pero su talento la llevó a formar parte del grupo Fifth Harmony y eventualmente lanzar su carrera como solista. El resto ya es historia.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Selena Gómez y Camila Cabello se divierten juntas en casa grabando videos para TikTok

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.