La cantante Camila Cabello se ha disculpado por expresiones racistas que publicó en su cuenta de Tumblr cuando tenía alrededor de 15 años.

La cantante recurrió a su cuenta de Twitter para explicar lo sucedido y disculparse por mofarse de personas afroamericanas, asiáticas y mexicanas, y burlarse de ahora grandes colegas como Taylor Swift, Rihanna y Bruno Mars, entre otros.

“Cuando era más joven, utilizaba lenguaje del que me avergüenzo profundamente y del que me arrepentiré para siempre. No estaba educada y [era] ignorante y toda vez que me di cuenta de la historia y el peso y verdadero significado de este horrible e hiriente lenguaje, me sentí profundamente avergonzada de haberlo usado. Me disculpé en aquel entonces y me disculpo ahora de nuevo”, escribió la cantante. “Nunca lastimaría a alguien intencionalmente y me arrepiento desde el fondo de mi corazón. Por más que quisiera, no puedo regresar el tiempo y cambiar las cosas que dije en el pasado. Pero toda vez que sabes mejor, haces lo mejor y eso es todo lo que puedo hacer”.

La disculpa de la cantante tiene a sus fanáticos divididos. Algunos que no se identifican con los grupos criticados por la artista han aceptado su disculpa, mientras para otros sus comentarios cuando inició el grupo Fifth Harmony —del que formaba parte— su mea culpa no ha sido suficiente.

Las publicaciones que desataron la controversia y que fueron expuestas por un supuesto fanático de la intérprete que nació en Cuba, incluyen imágenes ofensivas con referencias a la comunidad afroamericana, la cadena de comida rápida KFC que vende pollos fritos y el consumo de sandía.

En las publicaciones, que se han vuelto viral, la artista se burla del incidente de violencia doméstica entre Rihanna y su ex pareja, Chris Brown; también acusa a Swift de burlarse de las mujeres; y se mofa de la controversial rapera Nicki Minaj.

“Ahora tengo 22 años, soy una adulta y he crecido y aprendido y estoy consciente de la historia y el dolor que conlleva de una manera en la que no estaba antes. Esos errores no representan la persona que soy o que he sido. Solo lucho por el amor y la inclusividad y mi corazón nunca, aun en aquel entonces, ha tenido una onza de odio o división. La realidad es que yo era vergonzosamente ignorante e inconsciente”, escribió Cabello en su cuenta de Twitter.

La cantante aseguró que ha usado su plataforma como artista para hablar sobre la igualdad y las injusticias, y que continuará haciéndolo como hasta ahora.

“No puedo decirlo lo suficiente cuanto lo siento y que tan profundamente avergonzada me siento. Me disculpo nuevamente desde el fondo de mi corazón”, concluyó.