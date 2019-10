Camila Cabello, ¿rompió el protocolo en su visita al palacio de Kensington? La cantante Camila Cabello ¿rompió el protocolo en su visita al Palacio de Kensington? Aquí analizamos sus fotos. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Camila Cabello sorprendió al aparecer en el mismísimo palacio de Kensington al lado de Kate Middleton y el príncipe William en una foto donde al parecer podría haber una regla de oro del estricto protocolo real británico. El evento en cuestión era el anuncio de la décima edición de premios BBC Radio 1 Teen Heroes y en fotos oficiales emitidas por la casa real se observa a la cantante cubanoamericana muy sonriente al lado de los duques de Cambridge. Todos aparecen sonrientes y mirando a la cámara sosteniendo un diploma o simplemente con los brazos a los costados -como fue el caso de los duques. Pero en el caso de a la intérprete de "Havana", esta aparece rodeando con ambos brazos a dos de los chicos participantes. El gesto espontáneo haría pensar que la artista hubiese violado el protocolo oficial pues según la reglas de los royals no se debe tocar a uno de los integrantes de la familia real, más allá de un saludo con la mano. Afortunadamente este caso Cabello no está tocando ni a Kate ni a William, solo a los dos adolescentes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me sentí tan honrada en ser invitada al palacio de Kensington para conocer y celebrar a los finalistas de este año de Teen Hero", expresó posteriormente Cabello a la cadena BBC. "¡Escuchar las increíbles cosas que ellos han logrado es sumamente inspirador. Su pasión y dedicación para ayudar a otros es sorprendente y ellos realmente me han impactado!". Estos premios celebran la labor de adolescentes británicos de entre 12 y 17 años que inspiran a otros, los alientan y buscan marcar la diferencia en sus comunidades. Los ganadores del premio para este 2019 serán anunciados este 24 de noviembre. Advertisement

Close Share options

Close View image Camila Cabello, ¿rompió el protocolo en su visita al palacio de Kensington?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.