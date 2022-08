¿Camila Cabello ya tiene nuevo novio? ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Camila Cabello y Austin Kevitch comparten un beso y confirman nuevo romance! Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group Tal parece que la cantante cubana ya olvidó a su ex novio Shawn Mendes y se dejó ver de la mano de un apuesto empresario. Empezar galería Camila Cabello Camila Cabello y Austin Kevitch comparten un beso y confirman nuevo romance! Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group La intérprete de "Havana" está nuevamente enamorada. El lente del paparazzi captó a la cantante de 25 años, Camila Cabello, dando un paseo en Los Ángeles junto al empresario Austin Kevitch. La pareja iba tomada de la mano y hasta se dieron un tierno beso. ¡Viva el amor! 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Shawn Mendes Shawn Mendes celebró su 24º cumpleaños con amigos en las playas de Miami Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group Y mientras su ex Camila Cabello disfrutaba en Los Ángeles en compañía de su nuevo chico, su ex, el cantante y compositor canadiense, celebró su 24º cumpleaños con amigos empapándose del sol de Miami. 2 de 6 Ver Todo Lucero Lucero y Mijares alquilan una espectacular casa en Miami Beach para contar detalles sobre su próxima gira por Estados Unidos Credit: Mezcalent La cantante mexicana y Mijares alquilaron una espectacular casa en Miami Beach para contar detalles sobre su próxima gira por Estados Unidos, Hasta que se nos hizo, que los presenta por primera vez juntos con concierto. La pareja, ya divorciada desde hace años, no pudo disimular la química entre ellos, bromeando uno con el otro para tomar la palabra y divertirse durante la charla con la prensa. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Jennifer López Jennifer Lopez vuelve a su look deportivo para ir a su estudio de danza en Los Angeles Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group Aún sin gota de maquillaje y ropa deportiva, JLo luce espectacular. Así la vimos llegando a un estudio de baile en Los Ángeles. 4 de 6 Ver Todo Scarlett Johansson Scarlett Johansson cautiva en un bikini rojo mientras disfruta del sol sobre un bote Credit: Photo © 2022 The Image Direct/The Grosby Group La protagonista de Black Widow se lanzó al océano con un bikini rojo en The Hamptons. La actriz y su esposo, Colin Jost, fueron fotografiados en un bote, tomando el sol, nadando, practicando jet ski y surfeando en hidroplano. 5 de 6 Ver Todo Katie Holmes Katie Holmes con un conjunto con flecos y su novio Bobby Wooten III dan un paseo en NYC Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group La actriz fue fotografiada dando un paseo en Nueva York junto a su novio Bobby Wooten III. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

