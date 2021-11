¡Camila Cabello pone a la venta su mansión de Los Angeles y puede ser tuya por menos de $4 millones! (fotos) La espectacular casa estilo mediterráneo cuenta con cuatro recámaras, una piscina de agua salada, un estudio de grabación y una cocina gourmet. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La cantante cubanoamericana Camila Cabello parece haber decidido cambiar de código postal, por lo que ha puesto a la venta su espectacular mansión de Los Angeles. Ubicada en las famosas colinas del Sunset Strip de Hollywood, la casa estilo mediterráneo cuenta con cuatro recámaras, una piscina de agua salada, un estudio de grabación y una cocina gourmet, listas para hospedar a sus nuevos propietarios por la módica cantidad de $3.95 millones, según People. La intérprete de "Havana", no tenía mucho tiempo disfrutando de los 3,570 pies cuadrados de la casa, ya que había adquirido la propiedad hace apenas dos años, según el diario Los Angeles Times. Aunque se desconocen los motivos que la llevaron a poner la casa construida en 1977 a la venta, el hecho de que el pasado mes de marzo fue víctima de un robo, según TMZ, pudo haber sido un factor importante para deshacerse del nidito de amor que compartía con su novio Shawn Mendes. De acuerdo a reportes, los cantantes se encontraban en casa cuando un ladrón entró a la fuerza y se llevó el auto Mercedes-Benz de Shawn. Afortunadamente, la policía arrestó a un sospechoso alrededor de un mes después, pero se desconoce si pudo recuperar el vehículo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Camila Cabello’s Hollywood Hills House Credit: Compass via The Grosby Group Camila Cabello’s Hollywood Hills House Credit: Compass via The Grosby Group Cabello no es la única celebridad que ha sido víctima de las fechorías de los criminales. Reportes del sitio de bienes raíces The Real Deal revelan que algunos malhechores cuentan con credenciales inmobiliarias que les permiten tener acceso a información confidencial sobre las distintas propiedades, lo que les ayuda en su plan para cometer un crimen. Camila Cabello’s Hollywood Hills House Credit: Compass via The Grosby Group Camila Cabello’s Hollywood Hills House Credit: Compass via The Grosby Group En el 2019, la policía de Los Angeles capturó a más de una docena de ladrones que se dedicaban a vandalizar y robar las casas de los famosos. En su momento, la cantante y empresaria Rihanna, el rapero Chief Keef y el atleta Roberto Woods, fueron víctimas de este grupo de criminales, según el sitio.

