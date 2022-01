¡Camila Cabello enseña a su abuela moviendo la cintura a ritmo de rumba cubana! Camila Cabello compartió un video de su abuela moviendo la cintura con una rumba de fondo, como buena cubana que es. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Camila Cabello y su familia Camila Cabello y su familia | Credit: Camila Cabello/Instagram Ahora sabemos que Camila Cabello tiene de quién heredar su soltura en los escenarios. Su abuela materna, Mercedes, mueve la cintura de manera envidiable a pesar de la edad. La cantante compartió un video de su abuela moviendo la cintura con una rumba de fondo, como buena cubana que es. "Aspiro a tener este gran estilo. Mi abuela 😍", escribió la joven al compartir el video de su abuela durante una fiesta familiar. Enseguida el video acaparó muchísimas reacciones, entre ellas comentarios de Alejandro Sanz y su novia Rachel Valdés. "Agua", dijo el cantante español, mientras su novia cubana comentó: "Oyee siii". Otros comentaristas dejaron también se asombraron ante los movimiento de la abuela de Cabello. "Increíble"; "cubanísima"; "las abuelas deberían ser eternas", dijeron. La abuela Mercedes lleva el ritmo en la sangre desde pequeña. De hecho, su nieta aseguró que la actuación de la apertura de los premios Grammy de 2019, estuvo inspirada en la infancia de su abuela en Cuba. "Dos minutos antes de que fuera nuestro momento de entrar al escenario, estaba tratando de no llorar. Me imaginé a mi familia, mi abuela que estaba detrás del escenario y lloró cuando vio la actuación por primera vez porque le recordaba mucho a su infancia, viviendo en un solar habanero, que es una comunidad pobre en la que cada familia tenia un cuarto en una casa y todos compartían un patio", contó la joven en Instagram "Ella salía a escondidas y bailaba con la gente y los músicos en el patio, me dijo que esos eran los más felices días de su vida, y esta actuación se inspiró en su historia, sabía que tenía que salir y divertirme como si fuera mi abuela cuando escucha una canción, ¡simplemente se pierde en la música!", agregó.

