Camila Cabello habló sin filtros sobre su lucha contra la ansiedad. La cantante y actriz cubanoamericana de 24 años confesó que al inicio de la pandemia se sentía emocionalmente inestable. "Antes de la pandemia, me sentía muy drenada. Había estado trabajando casi sin parar desde que tenía 15 años", dijo en un audio grabado para la serie de episodios Time To Walk de Apple Fitness+. "No tenía tiempo libre. Casi no estaba en casa. No tenía tiempo para conocer quien yo era fuera de mi carrera. Súmale a eso batallas con la salud mental, la ansiedad, con estos niveles tóxicos de estrés, ni siquiera fue un colapso porque yo seguía trabajando [a pesar de todo]", añadió.

La cantante confesó que esta estresante etapa afectó sus relaciones, sus amistades, e incluso su noviazgo con el cantante Shawn Mendes, de quien recientemente se separó. "Yo estaba exhausta de muchas maneras y en ese momento, sentía que estaba corriendo un maratón con una pierna rota. Yo seguí, pero era extremadamente difícil", confesó. Cabello dice que le hubiera gustado haber tenido la voluntad de parar y pedir ayuda, pero que fue la pandemia del coronavirus la que la forzó a hacer esa pausa que ella tanto necesitaba.

La estrella de la película Cinderella de Amazon Prime Video cuenta que por las restricciones de la pandemia la grabación de la película se detuvo por un tiempo y regresó a casa durante la cuarentena. "Yo rompía a llorar al menos una vez al día", recuerda sobre ese difícil momento en su vida.

"Me sentía tan ansiosa", añade sobre este sentimiento que la paralizaba. "Yo me sentía muy inestable", confiesa, añadiendo que al no tener la distracción del trabajo, de tener que grabar la película, todo empeoró. "Me quedé yo sola con mi ansiedad y con mi mente, y estaba interfiriendo con mi relación", dijo sobre su noviazgo con Mendes. "Estaba interfiriendo con mis relaciones [personales], con mi tiempo en casa".

La intérprete de "Don't Go Yet" y "Havana" admite que tuvo que priorizar su salud mental y su bienestar. "Yo definitivamente no pedí ayuda, pedí tiempo. Y aprendí muchas herramientas", cuenta. "Yo intenté muchas cosas, diferentes tipos de terapias, meditación ejercicio, cambiar la manera en que me alimentaba, definitivamente cambiar la manera en que organizaba mi tiempo y asegurarme de que había un balance, que tenía tiempo para mis amistades y para conectarme on gente y que no estaba simplemente [trabajando sin parar] sin prestarle atención a mi cuerpo y a mis necesidades".

Estar en casa en Miami cerca de sus seres queridos y tomarse un descanso de los viajes y las presentaciones le hizo bien. Le cambió la vida poder llorar y sentir esas emociones negativas sin tener que esconderlas porque tenía que subir al escenario.

Como parte de la serie de episodios de audio Time to Walk de Apple Fitness+ , otras estrellas como Shawn Mendes y Uzo Aduba de Orange Is the New Black— también comparten sus historias y su música favorita para inspirar a otras personas mientras caminan y hacen ejercicio. Los que tengan el reloj Apple Watch podrán tener acceso a estos episodios.