Camila Cabello habla sobre lucha con la ansiedad que la paralizaba La cantante Camila Cabello vivió una pesadilla al sentirse paralizada por la ansiedad. Así logró sobrepasar esta crisis de salud mental. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Camila Cabello habló sobre su lucha contra la ansiedad y cómo logró salir adelante. La intérprete de "Bam Bam" y "Havana" reveló a PEOPLE (The TV Show!) que cuando comenzó a grabar su nuevo disco Familia estaba en un mal momento a nivel emocional. "Estaba ansiosa al punto de sentirme paralizada y estaba en el peor estado mental", reveló la estrella cubanoamericana de 25 años. "Luego me tomé un descanso al principio de la pandemia. Empecé a hacer terapia, a tratar de sentirme mejor". La artista dijo que mostrar su vulnerabilidad y ser honesta y auténtica la ayudó a sentirse mejor. "Esa era mi intención, simplemente ser yo misma", añadió. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Camila Cabello Credit: (Tristan Fewings/Disasters Emergency Committee/Getty Images for Livewire Pictures Ltd) La exintegrante de Fifth Harmony dice que su nuevo álbum Familia —que sale a la venta mañana viernes— tiene muchas partes autobiográficas. En noviembre se separó del cantante Shawn Mendes tras dos años de noviazgo y muchos de sus fanáticos anticipan que este disco abordará esta ruptura sentimental. "Vomité palabras en un micrófono en forma de melodía", confesó la cantautora sobre el catártico proceso de grabar este disco. "No hay nada más personal que eso". Cabello asegura que ha sanado emocionalmente y ahora se siente "maravillosa". La artista revela que antes se sentía "ansiosa todo el tiempo" y ahora vive otra realidad. "Realmente siento que estoy viviendo mi verdad y hablando mi verdad", afirma. Si tú o alguien que conoces necesita ayuda por una crisis de salud mental manda un mensaje de texto con la palabra "STRENGTH" al 741-741 para hablar con un consejero.

