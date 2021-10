Camila Cabello es la primera hispana nacida fuera de EE. UU. que gana un disco de diamante por "Havana" La cantante cubana Camila Cabello recibió el Disco de Diamante de la Asociación de la Industria de Grabaciones de América (RIAA), lo cual la convierte en la primera cantante hispana nacida fuera de Estados Unidos en lograrlo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Camila Cabello Camila Cabello | Credit: Theo Wargo/Getty Images for iHeartMedia La cantante cubana Camila Cabello recibió el Disco de Diamante de la Asociación de la Industria de Grabaciones de Estados Unidos (RIAA), la primera cantante hispana nacida fuera de Estados Unidos en lograrlo y la segunda latina en obtener dicha distinción, luego de Cardi B. El reconocimiento por su sencillo "Havana" fue entregado en el marco de la celebración del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos. "¡¡Me siento honrada de ganar este premio y espero que esto allane el camino para muchos más artistas Latinx increíbles!! Gracias a mis increíbles coautores y productores Frank Dukes, Ali Tamposi, Andrew Watt, Pharrell, Lou Bell, Brian Lee, Starrah y Young Thug por ser mis colaboradores en esto. Y gracias a mis increíbles fans, los amo", escribió emocionada la cantante en Instagram. Camila Cabello Credit: Instagram/RIAA Michele Ballantyne, directora de operaciones de RIAA, dijo en un comunicado a PEOPLE que "Havana" es el sencillo número 62 certificado Diamante en más de sesenta años de los premios RIAA Gold & Platinum Awards. "Un logro histórico que solo es posible cuando un artista ha forjado la conexión más profunda y duradera con los fanáticos, especialmente con cerca de 60,000 pistas agregadas a los catálogos de servicios de streaming", aseguró. Ballantyne dijo además que "también es un testimonio de la increíble asociación entre Camila y su equipo en Epic Records, y sin duda una señal de que habrá más música excelente y grandes premios por venir". Camila Cabello Credit: Instagram/Camila Cabello La certificación Diamante se otorga a aquellas canciones que han vendido 10,000,000 o más unidades. Dicho reconocimiento también lo han recibido Luis Fonsi y Daddy Yankee por "Despacito", Lil Nas X por "Old Town Road", Drake por "God's Plan" y Ed Sheeran por "Perfect". La primera latina en recibir la distinción fue la cantante de raíces dominicanas nacida en El Bronx Cardi B por su tema "Bodak Yellow". Lanzada en el 2017, "Havana" fue la canción más vendida del 2018 con 10 millones de copias, según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI). Hasta el momento, el tema se ha reproducido unas 1,660 millones de veces en Spotify. "Havana" también ganó por mejor colaboración, video y canción pop favorita en los American Music Awards, junto con el premio al video del año en los MTV VMA en el 2018. Camila Cabello Camila Cabello | Credit: Theo Wargo/Getty Images for iHeartMedia SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el 2017, el expresidente Barack Obama la eligió como una de sus canciones favoritas de ese año. Al enterarse, Cabello, de 24 años, dijo en Twitter: "No puedo creer que Obama dijo que 'Havana' fue una de sus canciones favoritas del año, realmente estoy llorando. No puedo creer esto, oh Dios mío".

