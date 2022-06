Camila Cabello en diminuto bikini en Capri: mira las mejores fotos de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Camila Cabello luce sus curvas en un diminuto bikini naranja en Capri Credit: Photo © 2022 Backgrid UK/The Grosby Group La intérprete de "Havana" mostró orgullosa su cuerpo en bikini: no dejes de ver las fotos trending del día. Empezar galería Camila Cabello Camila Cabello luce sus curvas en un diminuto bikini naranja en Capri Credit: Photo © 2022 Backgrid UK/The Grosby Group La intérprete de "Havana" empacó maletas y se trasladó a Capri para disfrutar de unas merecidas vacaciones. La cantante lució sus curvas ataviada con un diminuto bikini naranja. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Camille Vasquez La abogada estrella de Johnny Depp, Camille Vasquez, vista con su novio en Missouri Credit: Photo © 2022 Splash News/The Grosby Group La abogada estrella de Johnny Depp fue fotografiada con una sonrisa de oreja llegando a un aeropuerto en Missouri junto a su novio, el ejecutivo británico Edward Owen. 2 de 9 Ver Todo Cardi B Cardi B reparte Mocha Whipshots en el Desfile del Orgullo Gay Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group La cantante se divirtió a lo grande durante el Desfile del Orgullo Gay en West Hollywood. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Alejandra Espinoza Natalia Esperón, Ana Martin y Alejandra Espinoza en una escena de la telenovela "Corazón Guerrero" Credit: Mezcalent La presentadora y actriz mexicana grabando escenas para la telenovela Corazón guerrero junto a Natalia Esperón y Ana Martin. 4 de 9 Ver Todo Justin Bieber Justin Bieber y Hailey Bieber tienen una cena romántica en Nueva York Credit: Photo © 2022 Splash News/The Grosby Group Así de románticos se dejaron ver el cantante canadiense y su esposa, la modelo de 25 años Hailey Bieber, en un restaurante en Nueva York. 5 de 9 Ver Todo Juan Luis Guerra JUAN LUIS GUERRA Y SU BANDA 4.40 CONCLUYEN “ENTRE MAR Y PALMERAS TOUR” CON ROTUNDO ÉXITO Credit: Cortesía Rondene PR El cantante concluyó la primera etapa de su gira 'Entre mar y palmeras este fin de semana, tocando a casa llena en el Amway Center en Orlando, FL.

Como lo había hecho a lo largo de su recorrido por las ciudades más importantes de Estados Unidos, el artista ganador de múltiples GRAMMY acompañado de su increíble banda 4.40 fue ovacionado gracias a un repertorio enérgico, infundido de nostalgia y una producción de primera línea, que inspiró a la audiencia a levantarse de sus asientos durante las dos horas de concierto.

Livia Brito y Marcus Ornellas

Livia Brito y Marcus Ornellas participan en la telenovela "Mujer De Nadie"

Así de sonrientes vimos a los protagonistas de la telenovela Mujer de nadie, producción de Giselle González que estrena el próximo 13 de junio por Las Estrellas en México y próximamente por Univision en Estados Unidos.

Viva el Joropo

Cholo" Valderrama ganador del Latin Grammy, Walter Silva nominado a Latin Grammy junto a Juan Guillermo Zuluaga vivieron el lanzamiento del Torneo Internacional del Joropo, al mostrar en las pantallas de Times Square la campaña #JoropoSinFronteras.

"La Majestuosidad del Joropo se tomó la ciudad de Nueva York con la presencia de los cantantes 'Cholo' Valderrama, Walter Silva y Juan Guillermo Zuluaga, quienes vivieron el lanzamiento del Torneo Internacional del Joropo, al mostrar en las pantallas de Times Square la campaña #JoropoSinFronteras.

Tiago PZK

Lennox de Zion & Lennox felicito a Tiago PZK después de ganar dos Premios

Lennox, de Zion & Lennox, felicitó al intérprete argentino después de ganar dos premios en los Premios Heats, que se llevaron a cabo en Punta Cana.

