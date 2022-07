Camila Cabello mostró orgullosa sus curvas en bikini: mira las mejores fotos de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Camila Cabello disfruta de una espectacular puesta de sol mientras se refresca en Miami Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group Camila Cabello y el diminuto bikini de animal print que lució en Florida: no dejes de ver las fotos trending del día. Empezar galería Camila Cabello Camila Cabello disfruta de una espectacular puesta de sol mientras se refresca en Miami Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group La intérprete de "Havana" disfrutando de un espectacular atardecer con una de sus mejores amigas luciendo un bikini animal print en la playa de Coral Gables, Florida. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Kim Kardashian Kim Kardashian muestra su nueva figura en un bikini blanco en las Islas Turcas y Caicos Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group La estrella de telerrealidad se puso un bikini blanco y un top corto mientras se refrescó en el mar durante una escapada a las Islas Turcas y Caicos para celebrar el cumpleaños de Khloé Kardashian. Kim mostró su figura más esbelta con un impresionante bikini blanco que resaltaba sus curvas. 2 de 7 Ver Todo Keanu Reeves Keanu Reeves y su novia Alexandra Grant lucen casuales y relajados en el aeropuerto JFK Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group El actor y su novia Alexandra Grant fueron vistos en un aeropuerto de la ciudad de Nueva York. El actor, de 57 años, se veía elegante con un traje gris combinado con botas de cuero marrón. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Sofía Vergara Sofia Vergara es pura sonrisas al sallir del festejo de su cumpleaños 50 en Lavo Ristorante Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group La actriz de Modern Family con una sonrisa de oreja a oreja saliendo de la cena de celebración de su 50 cumpleaños con familiares y amigos en Los Ángeles. 4 de 7 Ver Todo Manolo Gonzalez Vergara Sofia Vergara es pura sonrisas al sallir del festejo de su cumpleaños 50 en Lavo Ristorante Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group El hijo de la actriz colombiana Sofía Vergara mostró orgulloso la pintura de su mami. 5 de 7 Ver Todo Paulina Rubio Paulina Rubio se presenta en el Pride Music Festival en Long Beach Credit: Photo © 2022 Mega/The Grosby Group La Chica Dorada se presentó exitosamente en el Festival de Música del Orgullo de Long Beach. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Raúl de Molina Leah Soibel directora de Fuente Latina y Raul De Molina , quien es parte de la alianza Fuente Latina Credit: New Concept PR Más de 180 líderes y celebridades se unieron a la Alianza Hispano-Judía de la industria del entretenimiento y la comunicación organizada por Fuente Latina para combatir la discriminación, desinformación y odio. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

