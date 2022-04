Camila Cabello comparte doloroso testimonio sobre su físico: "Apreté tanto mi abdomen... y no respiré" Cansada de las críticas sobre su figura natural y la persecución de los paparazzi, la cantante hizo una confesión sobre cómo se siente y qué ha llegado a hacer para salir bien en las fotos y no ser víctima de burlas. "Sentí vacío y tristeza...". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es una de las artistas latinas más internacionales gracias a su prodigiosa voz y talento musical. Pero por encima de sus discos de oro y platino, está su lado más íntimo y personal. Con el fin de dar a conocer al mundo el daño que pueden hacer los comentarios sobre el físico de uno, Camila Cabello compartió un escrito conmovedor en las redes sociales. En él resume cómo ha pasado de ser una persona que iba a la playa con su minibikini sin importar el qué dirán ni los matices de su cuerpo, a llegar a pretender ser quien no es. Sincera, directa y muy cercana con sus seguidores confesó una anécdota de todo menos graciosa en la que, desgraciadamente, ella es la protagonista. Camila Cabello Camila Cabello | Credit: IG/Camila Cabello "Cada vez que he ido a este club de playa en Miami tengo paparazzi detrás", comienza su escrito. "Yo siempre he llevado bikinis pequeños sin prestar demasiada atención a cómo me veía hasta que de repente vi unas fotos mías y unos comentarios que me hicieron daño", explica. Reconoce y recrimina que actualmente se vive en una cultura en la que se muestra una realidad de mujer que no encaja con la de una gran mayoría. Mujeres casi perfectas que abusan del photoshop, que tienen una dieta muy restrictiva y que no permiten que su cuerpo se vea con la más mínima imperfección. "Soy una mujer soltera en mis veinte en medio de un montón de promoción que quiero sentirme que me veo bien. Hoy compré un bikini nuevo, el conjunto completo, me puse brillo en los labios y no comí nada pesado para ir al mar porque sabía que los paparazzi me iban a perseguir. Así que apreté tanto mi abdomen que hasta me dolieron las abdominales y no respiré, apenas sonreí", explica del angustioso momento. En realidad no fue ella misma, tenía tanta preocupación porque las fotos que le tomaran salieran perfectas que se olvidó de esa niña de siempre que iba a la playa y se olvidaba de todo para disfrutar del momento y la naturaleza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sabía que me iba a ver bien y que habría cumplido mi tarea, en cambio nunca me he sentido tan mal en la playa. Sentí el vacío y la tristeza de los pensamientos de esta cultura actual que hice míos", prosiguió a corazón abierto sobre sus sensaciones. Camila Cabello y Shawn Mendes Credit: Mega/The Grosby Group Con este mensaje espera dar a conocer lo importante de normalizar y aceptar nuestros cuerpos tal y como son, naturales, con sus estrías, su celulitis y su caída normal. Pero, sobre todo, quiere que se sepa el daño tan grande que se puede llegar a hacer a la autoestima al burlarse, criticar y señalar el físico de una persona que no corresponde a los estándares perfectos según las redes, revistas y otros medios. A día de hoy, Camila reconoce echar de menos a esa niña de 7 años que caminaba libre, sin preocupaciones por la playa y disfrutaba a lo grande. "Hoy estoy de luto por ella... Feliz, tonta, respirando, fingiendo ser una sirena, LIBRE", concluyó. Al final de su comunicado, reconoció que terminó dejando la playa para irse a la piscina del lugar esperando que los paparazzi la dejaran tranquila, pero igual se las apañan para esconderse entre los arbustos. "Estoy cansada". Un mensaje digno de tener en cuenta y sobre el que reflexionar.

