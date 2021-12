Camila Cabello celebra la Navidad en la Casa Blanca La cantante cubanoamericana fue la elegida para representar a los latinos durante los festejos navideños del presidente Joe Biden. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El espíritu navideño llegó a la Casa Blanca, y con él, un puñado de celebridades dispuestas a compartir su talento para festejar esta época de unión, paz y amor. Por supuesto que el toque latino no pudo faltar y representando a la comunidad hispanoparlante de Estados Unidos, la cantante cubanoamericana Camila Cabello dijo presente durante el especial In Performance at The White House: Spirit of the Season, que se transmitió este marte por PBS. Pero su presentación no fue como ninguna otra y tras ser presentada por la actriz Julia Garner y la primera dama Jill Biden, la joven de 24 años se apoderó del gran vestíbulo para interpretar su peculiar versión del clásico tema "I'll Be Home for Christmas" (Estaré en casa esta Navidad), a ritmo de mariachi. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Camila Cabello White House Christmas Jill Biden PBS Camila Cabello | Credit: PBS/Camila Cabello/Instagram Elegantemente vestida con un atuendo rojo brillante, con exquisitos guantes de piel a juego, la cantante puso el toque latino a la celebración. "Un honor increíble cantar de nuevo en la Casa Blanca", escribió la joven junto a un vídeo de su presentación, en su cuenta de Twitter. "Deseándoles unas maravillosas fiestas con sus seres queridos". La cantante se ha convertido en una invitada constante a la Casa Blanca desde su primera presentación como parte de su ex grupo musical juvenil Fifth Harmony, con quien interpretó el tema "All I Want for Christmas", durante la iluminación del clásico árbol de Navidad durante el mandato del expresidente Barack Obama en el 2016. Un año antes, había tenido la oportunidad de cantarle feliz cumpleaños a la ex primera dama Michelle Obama, durante su campaña de salud Let's Move!, durante el evento anual de la búsqueda de huevos de la prestigiosa residencia. Este año, la cantante decidió repetir el tema con mariachi que había presentado previamente durante el especial navideño de Michael Bublé, Christmas in the City, que se transmitió por la cadena NBC a principios de diciembre, reportó People. "Quería rendir tributo a mi herencia mexicana con este cover navideño", explicó en su cuenta de Instagram, tras su presentación. "Luis [Miguel] lo hizo primero y en español, pero yo quise presentarlo a una audiencia que normalmente no llega a escuchar la belleza de la música de mariachi". La cantante empezó a incorporar la música de mariachi en sus presentaciones durante la celebración del mes de la herencia hispana, para rendir tributo al que llamó su país: México. Camila nació en cuba, de padre mexicano, quien ha sido el responsable de inculcarle la cultura y tradicional música de mariachi.

