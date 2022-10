Camila Cabello cancela su perfil de citas románticas a un día de abrirlo, ¿qué pasó? La cantante cubana Camila Cabello recibió un mensaje privado que la hizo cambiar su opinión sobre las plataformas de citas románticas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A pesar de ser joven, bella, talentosa e internacionalmente reconocida, Camila Cabello tuvo que recurrir a una aplicación de citas en busca de un nuevo amor. Pero su odisea no duró mucho y su misión por encontrar al príncipe azul fue casi inmediatamente abortada. Luego de recibir un mensaje privado de un aspirante a músico, la intérprete de Bam Bam reconsideró su decisión e inmediatamente borró su perfil. "Estuve en una app de citas como por 24 horas y me fui", confesó Cabello a la actriz y presentadora Drew Barrymore en su programa matinal. "Porque el primer chico que me envió mensaje era como un aspirante a cantautor de Nashville y pensé, me sentí extraña porque alguien me podría utilizar. ¿Tiene sentido eso?". Barrymore apoyó su acertada decisión asegurando que no se puede conocer las intenciones reales de una persona a través de una plataforma digital. Cabello asintió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rock in Rio 2022 - Day 6 Camila Cabello | Credit: Photo by Buda Mendes/Getty Images Irónicamente, el rumor a voces señala que la cantante cubana inició una relación con Austin Kevitch, de 31 años, cofundador de Lox Club, una aplicación de citas virtuales. Su rumorado romance aparentemente empezó durante el verano, luego de haberse conocido a través de amigos mutuos. En abril de este año, la cantante anunció la separación de Shawn Mendes, con quien vivió un tórrido y público romance durante la pandemia. En cuanto a cuestiones del amor, Cabello parece inspirarse en la relación que mantienen sus compañeros en The Voice, Gwen Stefani y Blake Shelton, quien aparentemente no se cansan de darse arrumacos. "Están obsesionados uno con el otro", dijo, según People. "Lo que dicen que es la clave para su felicidad es que son mejores amigos y que se hacen reír uno al otro – se están riendo todo el tiempo. Eso es algo realmente importante para mí".

